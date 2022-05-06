Чтобы вкус вашего шашлыка был непревзойденным, участник шоу «МастерШеф. Профессионалы» Алик Мкртчян поделился собственными секретами того, как мариновать шашлык!

Маринад для шашлыка из индейки на основе дижонской горчицы

Лично у меня, когда зарождалась идея замариновать индейку для шашлыка, в голове сразу возникал протест против майонеза, который я – человек кавказских кровей — категорически не хотел использовать! Именно поэтому я придумал необычный и в то же время легкий рецепт маринада для мяса индейки.

Для приготовления вам понадобится:

Репчатый лук — 0,8 кг

Помидор — 0,8 кг

Соль

Перец красный острый

Перец красный паприка

Мускатный орех

Горчица дижонская — 0,3 кг

Все это нужно хорошо перемешать в глубокой миске, лук и помидор нарезать тонкими полукольцами. Полученную смесь соединить с мясом и оставить в холодильнике на 4—5 часов или использовать вакуумный пакет для ускорения мариновки.

Маринад для шашлыка из свинины на основе тимьяна

Для приготовления вам понадобится:

Лук белый репчатый — 1 кг

Кинза свежая — 0,1 кг

Базилик — 0,1 кг

Тимьян свежий — 0,1 кг

Соль и черный перец по вкусу

Рекомендую всем мясо свинины нарезать крупными кусками, а лук — полукольцами. Всю зелень желательно нарезать, как на салат. После этого распределите мясо на столе одним слоем, посолите, поперчите, посыпьте зеленью, луком и хорошенько перемешайте. Далее нужно поместить мясо в кастрюлю настаиваться. Я рекомендую замариновать мясо именно за сутки до жарки. Но если же вам нужно пожарить мясо вечером текущего дня, то оставьте мясо в тепле, чтобы лук и зелень успели пустить сок и мясо успело пропитаться.

Маринад для шашлыка из говядины на основе кинзы и базилика

Для приготовления вам понадобится:

Лук белый репчатый — 2 кг

Помидор красный — 2 кг

Паприка, соль, кориандр, черный молотый перец

Кинза свежая — 0,1 кг

Базилик — 0,1 кг

Тимьян свежий — 0,1 кг

Оливковое масло — 0,3 кг

Этот принцип маринования очень похож с моим фирменным свиным шашлыком. Но обратите внимание, что тут присутствует большое количество лука и помидоров. Ведь кислота, содержащаяся в этих овощах, нужна для размягчения мяса. Масло в маринаде нужно именно для того, чтобы все специи лучше пропитали мясо. Также масло используют для появления на мясе красивой корочки. Смесь нужно поставить в холодильник на ночь.

Маринад для шашлыка из баранины на основе томатов и чеснока

Для приготовления вам понадобится:

Соль, смесь перцев

Оливковое масло

Тмин молотый

Паприка

Помидоры

Лук репчатый красный

Чеснок

Кинза

Базилик

Петрушка

Все пропорции можете брать по аналогии говяжьего шашлыка, принцип маринования тоже, но самое главное – не жалейте помидоры! Смесь нужно поставить в холодильник на ночь. Для насыщенности вкуса можете добавить немного белого сухого вина!

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