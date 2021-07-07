Гаспачо: рецепт від Ектора Хіменес-Браво
07.07.2021
Гаспачо – це легкий холодний суп із перетертих в пюре свіжих овочів. Ця страва іспанської кухні дуже смачна, швидка у приготуванні та ідеальна в спеку. Ведучий проєкту «МастерШеф. Професіонали» Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати гаспачо. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.
Більше на тему: Запечена курка: покроковий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Більше на тему: Цибулевий суп: рецепт від Лізи Глінської
Гаспачо: рецеп приготування
Складові:
- Помідори – 1 кг
- Болгарський перець – 1 шт.
- Огірок – 4 середні або 1 великий
- Часник – 4 великі зубчики
- Червоний винний або хересний оцет (можна яблучний) – 2 ч. л.
- Оливкова олія – 4 ст. л.
- Сіль і мелений чорний перець – за смаком
- Листочки базиліка – за бажанням
Більше на тему: Гарбузовий суп від Катерини Великої
Спосіб приготування:
- Очистити огірки від шкірки, нарізати кубиками.
- У перця видалити плодоніжки, насіння та нарізати шматочками.
- На помідорах хрест-навхрест зробити надрізи й покласти в каструлю з окропом. Витримати помідори 2–3 хвилини. Потім злити окріп і залити холодною водою. Зняти з помідорів шкірку та плодоніжки, а м’якоть нарізати на шматочки.
- Огірки, перець і помідори скласти у глибоку миску. Додати часник, оцет, олію, сіль і перець за смаком. Блендером подрібнити до стану пюре.
- Поставити суп в холодильник мінімум на півгодини.
- Перед подачею на стіл скропити гаспачо в тарілках оливковою олією.
Смачного!
Більше на тему: Британські вершкові булочки скони: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+