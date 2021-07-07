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Гаспачо: рецепт від Ектора Хіменес-Браво

07.07.2021

Гаспачо це легкий холодний суп із перетертих в пюре свіжих овочів. Ця страва іспанської кухні дуже смачна, швидка у приготуванні та ідеальна в спеку. Ведучий проєкту «МастерШеф. Професіонали» Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати гаспачо. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.

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Гаспачо: рецеп приготування

Складові:

  • Помідори 1 кг
  • Болгарський перець 1 шт.
  • Огірок 4 середні або 1 великий
  • Часник 4 великі зубчики
  • Червоний винний або хересний оцет (можна яблучний) 2 ч. л.
  • Оливкова олія ​​4 ст. л.
  • Сіль і мелений чорний перець за смаком
  • Листочки базиліка за бажанням

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Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

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Спосіб приготування:

  1. Очистити огірки від шкірки, нарізати кубиками.
  2. У перця видалити плодоніжки, насіння та нарізати шматочками.
  3. На помідорах хрест-навхрест зробити надрізи й покласти в каструлю з окропом. Витримати помідори 23 хвилини. Потім злити окріп і залити холодною водою. Зняти з помідорів шкірку та плодоніжки, а м’якоть нарізати на шматочки.
  4. Огірки, перець і помідори скласти у глибоку миску. Додати часник, оцет, олію, сіль і перець за смаком. Блендером подрібнити до стану пюре.
  5. Поставити суп в холодильник  мінімум на півгодини.
  6. Перед подачею на стіл скропити гаспачо в тарілках оливковою олією.

Смачного!

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