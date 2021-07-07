Гаспачо – це легкий холодний суп із перетертих в пюре свіжих овочів. Ця страва іспанської кухні дуже смачна, швидка у приготуванні та ідеальна в спеку. Ведучий проєкту «МастерШеф. Професіонали» Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати гаспачо. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.

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Гаспачо: рецеп приготування

Складові:

Помідори – 1 кг

Болгарський перець – 1 шт.

Огірок – 4 середні або 1 великий

Часник – 4 великі зубчики

Червоний винний або хересний оцет (можна яблучний) – 2 ч. л.

Оливкова олія – ​​4 ст. л.

Сіль і мелений чорний перець – за смаком

Листочки базиліка – за бажанням



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) 10 Июл 2019 в 11:53 PDT

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Спосіб приготування:

Очистити огірки від шкірки, нарізати кубиками. У перця видалити плодоніжки, насіння та нарізати шматочками. На помідорах хрест-навхрест зробити надрізи й покласти в каструлю з окропом. Витримати помідори 2 – 3 хвилини. Потім злити окріп і залити холодною водою. Зняти з помідорів шкірку та плодоніжки, а м’якоть нарізати на шматочки. Огірки, перець і помідори скласти у глибоку миску. Додати часник, оцет, олію, сіль і перець за смаком. Блендером подрібнити до стану пюре. Поставити суп в холодильник мінімум на півгодини. Перед подачею на стіл скропити гаспачо в тарілках оливковою олією.

Смачного!

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