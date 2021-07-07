Гаспачо – это легкий холодный суп из перетертых в пюре свежих овощей. Это блюдо испанской кухни очень вкусное, быстрое в приготовлении и идеальное в жару. Ведущий проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить гаспачо. Пошаговый рецепт читайте в материале.

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Гаспачо: рецепт приготовления

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг

Болгарский перец – 1 шт.

Огурец – 4 средних или 1 большой

Чеснок – 4 крупных зубчика

Красный винный или хересный уксус (можно яблочный) – 2 ч. л.

Оливковое масло – 4 ст. л.

Соль и молотый черный перец – по вкусу

Листики базилика – по желанию



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) 10 Июл 2019 в 11:53 PDT

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Способ приготовления:

Очистить огурцы от кожицы, нарезать кубиками. У перца удалить плодоножку, семена и нарезать кусочками. На помидорах крест-накрест сделать надрезы и положить в кастрюлю с кипятком. Выдержать помидоры 2 – 3 минуты. Затем слить кипяток и залить холодной водой. Удалить с помидоров кожицу и плодоножку, а мякоть нарезать на кусочки. Огурцы, перец и помидоры сложить в глубокую миску. Добавить чеснок, уксус, масло, соль и перец по вкусу. Блендером измельчить до состояния пюре. Поставить суп в холодильник охлаждаться, минимум на полчаса. Перед подачей на стол сбрызнуть гаспачо в тарелках оливковым маслом.

Приятного аппетита!

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