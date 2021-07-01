Британские сливочные булочки сконы: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
01.07.2021
Британские сливочные булочки сконы – это невероятно вкусная выпечка с ягодами, изюмом и клюквой. Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво раскрыл секрет рецепта вишневых сконов, которые можно легко приготовить дома. Подробнее читайте в материале.
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Ингредиенты:
- мука ― 250 г
- сахар ― 100 г
- соль ― ½ ч. л.
- разрыхлитель ― ½ ч. л.
- замороженное натертое сливочное масло ― 115 г
- большое яйцо ― 1 шт.
- жирные сливки или кокосовое молоко ― 120 мл
- ваниль ― 1 ½ ч. л.
- вишня без косточек, изюм и клюква (можно заменить на любые другие ягоды и сухофрукты) ― 1 ½ ст.
- сахарная пудра и свежие ягоды ― для декора
Способ приготовления:
- Смешайте все сухие ингредиенты и добавьте натертое сливочное масло, вымесите двумя вилками.
- Смешайте отдельно сливки или кокосовое молоко, яйцо и ваниль и постепенно добавляйте в мучную смесь, перемешивая. Добавьте все ягоды и сухофрукты.
- Выложите тесто на поверхность, присыпанную мукой; добавьте больше муки, если тесто сильно клейкое, или больше сливок, если оно твердое; хорошо вымесите.
- Сформируйте из теста круглый пласт диаметром 20 см, нарежьте на 8 треугольников, выложите в форму на пергамент с расстоянием 5 см между ними и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Смажьте сконы сливками или кокосовым молоком и посыпьте сахаром.
- Выпекайте 20―25 минут при температуре 200 ° C.
- Готовые сконы украсьте по собственному желанию.
Приятного аппетита!
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