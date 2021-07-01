Британские сливочные булочки сконы – это невероятно вкусная выпечка с ягодами, изюмом и клюквой. Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво раскрыл секрет рецепта вишневых сконов, которые можно легко приготовить дома. Подробнее читайте в материале.

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Ингредиенты:

мука ― 250 г

сахар ― 100 г

соль ― ½ ч. л.

разрыхлитель ― ½ ч. л.

замороженное натертое сливочное масло ― 115 г

большое яйцо ― 1 шт.

жирные сливки или кокосовое молоко ― 120 мл

ваниль ― 1 ½ ч. л.

вишня без косточек, изюм и клюква (можно заменить на любые другие ягоды и сухофрукты) ― 1 ½ ст.

сахарная пудра и свежие ягоды ― для декора

Способ приготовления:

Смешайте все сухие ингредиенты и добавьте натертое сливочное масло, вымесите двумя вилками. Смешайте отдельно сливки или кокосовое молоко, яйцо и ваниль и постепенно добавляйте в мучную смесь, перемешивая. Добавьте все ягоды и сухофрукты. Выложите тесто на поверхность, присыпанную мукой; добавьте больше муки, если тесто сильно клейкое, или больше сливок, если оно твердое; хорошо вымесите. Сформируйте из теста круглый пласт диаметром 20 см, нарежьте на 8 треугольников, выложите в форму на пергамент с расстоянием 5 см между ними и поставьте в холодильник на 30 минут. Смажьте сконы сливками или кокосовым молоком и посыпьте сахаром. Выпекайте 20―25 минут при температуре 200 ° C. Готовые сконы украсьте по собственному желанию.

Приятного аппетита!

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