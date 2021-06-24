Запеченная курица ― это не только вкусное, но и питательное блюдо. Своим любимым рецептом запеченной курицы поделился судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Пошаговый рецепт приготовления запеченной курицы читайте в материале.

Больше по теме: Шашлык в гранатовом соке: рецепт

Ингредиенты:

1/4 ст. оливкового масла

2 ст. л. лимонной цедры

3 ст. л. лимонного сока

4 зубчика мелко нарезанного чеснока

1 ст. л. смеси сухого орегано, розмарина и тимьяна

1/2 ч. л. паприки

1/4 ч. л. хлопьев чили (если нравится острое)

1,5 кг куриных бедер или ножек

1/2 кг картофеля, очищенного и нарезанного ломтиками

1 большая луковица, нарезанная кубиками

1 лимон, тонко нарезанный (как для чая)

Для декора ― нарезанная петрушка

Соль и перец по вкусу

Больше по теме: Как пожарить стейк дома: советы

Способ приготовления:

Нагрейте духовку до 200 градусов. Положите в форму для запекания пергамент. Смешайте оливковое масло, все приправы и лимонный сок (кроме нарезанного лимона). Смешайте в большой миске курятину со смесью. Посолите и поперчите по вкусу. Выложите курицу кожецей вверх вместе с картофелем и луком в форму с пергаментом. Если осталась смесь специй, полейте сверху. Закройте алюминиевой фольгой и запекайте 40 минут. Откройте, бережно перемешайте, выложите нарезанный лимон сверху и поставьте уже без фольги еще на 25―30 минут в духовку. Достаньте, дайте постоять 5―10 минут и перед подачей посыпьте нарезанной петрушкой.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Шашлык из куриной грудки с овощами: рецепт

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ