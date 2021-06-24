Запеченная курица: пошаговый рецепт от Эктора Хименеса-Браво
24.06.2021
Запеченная курица ― это не только вкусное, но и питательное блюдо. Своим любимым рецептом запеченной курицы поделился судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Пошаговый рецепт приготовления запеченной курицы читайте в материале.
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Ингредиенты:
- 1/4 ст. оливкового масла
- 2 ст. л. лимонной цедры
- 3 ст. л. лимонного сока
- 4 зубчика мелко нарезанного чеснока
- 1 ст. л. смеси сухого орегано, розмарина и тимьяна
- 1/2 ч. л. паприки
- 1/4 ч. л. хлопьев чили (если нравится острое)
- 1,5 кг куриных бедер или ножек
- 1/2 кг картофеля, очищенного и нарезанного ломтиками
- 1 большая луковица, нарезанная кубиками
- 1 лимон, тонко нарезанный (как для чая)
- Для декора ― нарезанная петрушка
- Соль и перец по вкусу
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Способ приготовления:
- Нагрейте духовку до 200 градусов.
- Положите в форму для запекания пергамент.
- Смешайте оливковое масло, все приправы и лимонный сок (кроме нарезанного лимона).
- Смешайте в большой миске курятину со смесью. Посолите и поперчите по вкусу.
- Выложите курицу кожецей вверх вместе с картофелем и луком в форму с пергаментом. Если осталась смесь специй, полейте сверху.
- Закройте алюминиевой фольгой и запекайте 40 минут.
- Откройте, бережно перемешайте, выложите нарезанный лимон сверху и поставьте уже без фольги еще на 25―30 минут в духовку.
- Достаньте, дайте постоять 5―10 минут и перед подачей посыпьте нарезанной петрушкой.
Приятного аппетита!
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