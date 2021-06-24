Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Запечена курка: покроковий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

24.06.2021

Запечена курка ― це не тільки смачна, а й поживна страва. Своїм улюбленим рецептом запеченої курки поділився суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Покроковий рецепт приготування запеченої курки читайте в матеріалі.

Більше на тему: Як посмажити стейк вдома: поради

Інгредієнти:

  • 1/4 скл. оливкової олії
  • 2 ст. л. лимонної цедри
  • 3 ст. л. лимонного соку
  • 4 зубчики дрібно нарізаного часнику 
  • 1 ст. л. суміші сухого орегано, розмарину та чебрецю
  • 1/2 ч. л. паприки
  • 1/4 ч. л. пластівців чилі (якщо подобається гостре)
  • 1,5 кг курячих стегон або ніжок 
  • 1/2 кг картоплі, очищеної та нарізаної скибками
  • 1 велика цибулина, нарізана кубиками
  • 1 лимон, тонко нарізаний (як для чаю)
  • Для декору –  нарізана петрушка
  • Сіль і перець за смаком

Більше на тему: Шашлик у гранатовому соку: рецепт покроково

Спосіб приготування:

  1. Нагрійте духовку до 200 градусів.
  2. Покладіть у форму для запікання пергамент.
  3. Змішайте оливкову олію, всі приправи і лимонний сік (крім нарізаного лимону). 
  4. Змішайте у великій мисці курятину з сумішшю. Посоліть і поперчіть за смаком.
  5. Викладіть курятину шкіркою вгору разом з картоплею та цибулею у форму з пергаментом. Якщо залишилися суміш спецій, полийте зверху.
  6. Закрийте алюмінієвою фольгою та запікайте 40 хвилин.
  7. Відкрийте, обережно перемішайте, викладіть нарізаний лимон зверху і поставте без фольги ще на 25―30 хвилин у духовку.
  8. Дістаньте, дайте постояти 5―10 хвилин і перед подаванням посипте подрібненою петрушкою.

 Смачного! 

Більше на тему: Шашлик з курячої грудки з овочами: рецепт

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send