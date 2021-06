Запечена курка ― це не тільки смачна, а й поживна страва. Своїм улюбленим рецептом запеченої курки поділився суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Покроковий рецепт приготування запеченої курки читайте в матеріалі. ⠀

Більше на тему: Як посмажити стейк вдома: поради

Більше на тему: Шашлик у гранатовому соку: рецепт покроково

Смачного!

Більше на тему: Шашлик з курячої грудки з овочами: рецепт

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.