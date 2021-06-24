Запечена курка ― це не тільки смачна, а й поживна страва. Своїм улюбленим рецептом запеченої курки поділився суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Покроковий рецепт приготування запеченої курки читайте в матеріалі. ⠀

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Інгредієнти:

1/4 скл. оливкової олії

2 ст. л. лимонної цедри

3 ст. л. лимонного соку

4 зубчики дрібно нарізаного часнику

1 ст. л. суміші сухого орегано, розмарину та чебрецю

1/2 ч. л. паприки

1/4 ч. л. пластівців чилі (якщо подобається гостре)

1,5 кг курячих стегон або ніжок

1/2 кг картоплі, очищеної та нарізаної скибками

1 велика цибулина, нарізана кубиками

1 лимон, тонко нарізаний (як для чаю)

Для декору – нарізана петрушка

Сіль і перець за смаком

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Спосіб приготування:

Нагрійте духовку до 200 градусів. Покладіть у форму для запікання пергамент. Змішайте оливкову олію, всі приправи і лимонний сік (крім нарізаного лимону). Змішайте у великій мисці курятину з сумішшю. Посоліть і поперчіть за смаком. Викладіть курятину шкіркою вгору разом з картоплею та цибулею у форму з пергаментом. Якщо залишилися суміш спецій, полийте зверху. Закрийте алюмінієвою фольгою та запікайте 40 хвилин. Відкрийте, обережно перемішайте, викладіть нарізаний лимон зверху і поставте без фольги ще на 25―30 хвилин у духовку. Дістаньте, дайте постояти 5―10 хвилин і перед подаванням посипте подрібненою петрушкою.

Смачного!

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