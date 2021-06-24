Запечена курка: покроковий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
24.06.2021
Запечена курка ― це не тільки смачна, а й поживна страва. Своїм улюбленим рецептом запеченої курки поділився суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Покроковий рецепт приготування запеченої курки читайте в матеріалі. ⠀
Більше на тему: Як посмажити стейк вдома: поради
Інгредієнти:
- 1/4 скл. оливкової олії
- 2 ст. л. лимонної цедри
- 3 ст. л. лимонного соку
- 4 зубчики дрібно нарізаного часнику
- 1 ст. л. суміші сухого орегано, розмарину та чебрецю
- 1/2 ч. л. паприки
- 1/4 ч. л. пластівців чилі (якщо подобається гостре)
- 1,5 кг курячих стегон або ніжок
- 1/2 кг картоплі, очищеної та нарізаної скибками
- 1 велика цибулина, нарізана кубиками
- 1 лимон, тонко нарізаний (як для чаю)
- Для декору – нарізана петрушка
- Сіль і перець за смаком
Більше на тему: Шашлик у гранатовому соку: рецепт покроково
Спосіб приготування:
- Нагрійте духовку до 200 градусів.
- Покладіть у форму для запікання пергамент.
- Змішайте оливкову олію, всі приправи і лимонний сік (крім нарізаного лимону).
- Змішайте у великій мисці курятину з сумішшю. Посоліть і поперчіть за смаком.
- Викладіть курятину шкіркою вгору разом з картоплею та цибулею у форму з пергаментом. Якщо залишилися суміш спецій, полийте зверху.
- Закрийте алюмінієвою фольгою та запікайте 40 хвилин.
- Відкрийте, обережно перемішайте, викладіть нарізаний лимон зверху і поставте без фольги ще на 25―30 хвилин у духовку.
- Дістаньте, дайте постояти 5―10 хвилин і перед подаванням посипте подрібненою петрушкою.
Смачного!
Більше на тему: Шашлик з курячої грудки з овочами: рецепт
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+