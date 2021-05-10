Японский чизкейк-суфле: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Легкий, как облако, вкусный, как десерт ангелов! Да, это о японском воздушном чизкейке ― самом легком десерте из всех! Рецепт японского чизкейка-суфле нам рассказал судья шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты:

молоко 3.2% ― 60 мл

крем-сыр (например, “Филадельфия”) ― 140 г

сливочное масло ― 40 г

мука ― 50 г

крахмал ― 15 г

яйца (50 ― 60 г каждое со скорлупой) ― 5 шт.

сахар ― 100 г

Способ приготовления:

Налейте в большую форму (противень) воду комнатной температуры до уровня 1 см. Нагрейте духовку до 120 °C (обязательно без конвекции, только верх и низ). Смешайте венчиком и растопите на маленьком огне в сотейнике молоко, крем-сыр и сливочное масло. Когда все смешалось, выключите и снимите с плиты до наступления кипения. Добавьте муку и крахмал и продолжайте мешать до тех пор, пока смесь не станет однородной и шелковистой. Добавьте 5 желтков и перемешивайте до однородности. Взбейте 5 белков миксером. Постепенно добавляйте сахар и продолжайте взбивать до мягких пиков. Осторожно введите взбитые белки в смесь венчиком, начиная сверху вниз и двигаясь по часовой стрелке, пока не исчезнут все пузырьки. Осторожно вылейте тесто в форму и постучите, чтобы оно разошлось. Поставьте в духовку в противень с водой и выпекайте при температуре 120 °C 20 минут. Не открывая двери, увеличьте температуру до 150 °C и продолжайте выпекать еще 15 минут. Откройте дверь духовки на 10 секунд и закройте. Снизьте температуру до 100 °C и выпекайте еще 40 минут. Выключите духовку, откройте дверь на 10 секунд и закройте. Дайте десерту остыть 10 минут в духовке. Подавайте с клубникой или другими ягодами.

Приятного аппетита!

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