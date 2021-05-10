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Японский чизкейк-суфле: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

10.05.2021

Легкий, как облако, вкусный, как десерт ангелов! Да, это о японском  воздушном чизкейке ― самом легком десерте из всех! Рецепт японского чизкейка-суфле нам рассказал судья шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты:

  • молоко 3.2% 60 мл
  • крем-сыр (например, “Филадельфия”) 140 г
  • сливочное масло 40 г
  • мука 50 г
  • крахмал 15 г
  • яйца (5060 г каждое со скорлупой) 5 шт.
  • сахар 100 г

Способ приготовления:

  1. Налейте в большую форму (противень) воду комнатной температуры до уровня 1 см.
  2. Нагрейте духовку до 120 °C (обязательно без конвекции, только верх и низ).
  3. Смешайте венчиком и растопите на маленьком огне в сотейнике молоко, крем-сыр и сливочное масло.
  4. Когда все смешалось, выключите и снимите с плиты до наступления кипения. Добавьте муку и крахмал и продолжайте мешать до тех пор, пока смесь не станет однородной и шелковистой.
  5. Добавьте 5 желтков и перемешивайте до однородности. 
  6. Взбейте 5 белков миксером. Постепенно добавляйте сахар и продолжайте взбивать до мягких пиков.
  7. Осторожно введите взбитые белки в смесь венчиком, начиная сверху вниз и двигаясь по часовой стрелке, пока не исчезнут все пузырьки.
  8. Осторожно вылейте тесто в форму и постучите, чтобы оно разошлось.
  9. Поставьте в духовку в противень с водой и выпекайте при температуре 120 °C 20 минут.
  10. Не открывая двери, увеличьте температуру до 150 °C и продолжайте выпекать еще 15 минут.
  11. Откройте дверь духовки на 10 секунд и закройте. Снизьте температуру до 100 °C и выпекайте еще 40 минут. 
  12. Выключите духовку, откройте дверь на 10 секунд и закройте. Дайте десерту остыть 10 минут в духовке.
  13. Подавайте с клубникой или другими ягодами.

Приятного аппетита!

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