Японський чизкейк-суфле: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Легкий, як хмаринка, смачний, як десерт янголів! Так, це про японський повітряний чизкейк — найлегший десерт зі всіх! Рецепт японського чизкейка-суфле нам розповів суддя шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

молоко 3,2% — 60 мл

крем-сир (наприклад, “Філадельфія”) — 140 г

вершкове масло — 40 г

борошно — 50 г

крохмаль — 15 г

яйця (50—60 г кожне зі шкаралупою) — 5 шт.

цукор — 100 г

Спосіб приготування:

Налийте у велику форму (деко) воду кімнатної температури до рівня 1 см. Нагрійте духовку до 120°C (обов’язково без конвекції, тільки верх і низ). Змішайте вінчиком і розтопіть на малому вогні в сотейнику молоко, крем-сир і вершкове масло. Коли все змішалося, вимкніть та зніміть з плити до початку кипіння. Додайте борошно і крохмаль та перемішуйте, доки суміш не стане однорідною і шовковистою. Додайте 5 жовтків і перемішуйте до однорідності. Збийте 5 білків міксером. Поступово додавайте цукор та продовжуйте збивати до м’яких піків. Обережно введіть збиті білки в суміш вінчиком, починаючи зверху до низу і рухаючись за часовою стрілкою, поки не зникнуть усі бульбашки. Обережно вилийте тісто у форму та постукайте, щоб воно розійшлось. Поставте в духовку у деко з водою та випікайте за температури 120°C 20 хвилин. Не відчиняючи духовки, збільште температуру до 150°C та продовжуйте випікати ще 15 хвилин. Відкрийте двері духовки на 10 секунд і зачиніть. Знизьте температуру до 100°C і випікайте ще 40 хвилин. Вимкніть духовку, відкрийте двері на 10 секунд і зачиніть. Дайте десерту охолонути 10 хвилин у духовці. Подавайте з полуницею або іншими ягодами.

Смачного!

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