Британські вершкові булочки скони – це неймовірно смачна здоба з ягодами, родзинками та журавлиною. Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розкрив секрет рецепту вишневих сконів, які можна легко приготувати вдома. Детальніше читайте в матеріалі.

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вишня без кісточок, родзинки та журавлина (можна замінити на будь-які інші ягоди та сухофрукти) — 1 ½ ст.

Змішайте всі сухі інгредієнти і додайте натерте вершкове масло, перемішайте двома виделками.

Змішайте окремо вершки або кокосове молоко, яйце та ваніль і поступово додавайте до борошняної суміші, перемішуючи. Додайте всі ягоди та сухофрукти.

Викладіть тісто на поверхню, притрушену борошном; додайте більше борошна, якщо тісто надто клейке, або більше вершків, якщо воно затверде, добре вимісіть.

Сформуйте із тіста круглий пласт діаметром 20 см, наріжте на 8 трикутників, викладіть на пергамент у форму з відстанню 5 см між ними і поставте в холодильник на 30 хвилин.

Змастіть скони вершками чи кокосовим молоком і посипте цукром.

Випікайте 20―25 хвилин за температури 200°C.