Британські вершкові булочки скони: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
01.07.2021
Британські вершкові булочки скони – це неймовірно смачна здоба з ягодами, родзинками та журавлиною. Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розкрив секрет рецепту вишневих сконів, які можна легко приготувати вдома. Детальніше читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- борошно — 250 г
- цукор — 100 г
- сіль — ½ ч. л.
- розпушувач — ½ ч. л.
- заморожене натерте вершкове масло — 115 г
- велике яйце — 1 шт.
- жирні вершки або кокосове молоко — 120 мл
- ваніль — 1 ½ ч. л.
- вишня без кісточок, родзинки та журавлина (можна замінити на будь-які інші ягоди та сухофрукти) — 1 ½ ст.
- цукрова пудра та свіжі ягоди ― для декору
Спосіб приготування:
- Змішайте всі сухі інгредієнти і додайте натерте вершкове масло, перемішайте двома виделками.
- Змішайте окремо вершки або кокосове молоко, яйце та ваніль і поступово додавайте до борошняної суміші, перемішуючи. Додайте всі ягоди та сухофрукти.
- Викладіть тісто на поверхню, притрушену борошном; додайте більше борошна, якщо тісто надто клейке, або більше вершків, якщо воно затверде, добре вимісіть.
- Сформуйте із тіста круглий пласт діаметром 20 см, наріжте на 8 трикутників, викладіть на пергамент у форму з відстанню 5 см між ними і поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Змастіть скони вершками чи кокосовим молоком і посипте цукром.
- Випікайте 20―25 хвилин за температури 200°C.
- Готові скони прикрасьте за власним бажанням.
Смачного!
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