Тунець з копченим бешамелем і спаржею норі темпура: покроковий рецепт

Тунець з копченим бешамелем і спаржею норі темпура: рецепт від Паші Серветника

Переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник поділився рецептом тунця з копченим бешамелем і спаржею норі темпура в своєму Instagram. За його словами кожен може спробувати приготувати цю страву без особливих зусиль. Покроковий рецепт тунця з копченим бешамелем і спаржею норі темпура читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

стейк тунця

масло вершкове – 50 г

50 г борошно пшеничне – 50 г

50 г молоко – 200 г

200 г сіль за смаком

мускатний горіх – за смаком

за смаком тріски для копчення ⠀

спаржа

листя норі

темпура

рисове борошно – 100 г

100 г вода – 100 г

100 г сіль – 10 г

Приготування соусу:

На сковороді злегка обсмажуємо борошно, додаємо вершкове масло, активно помішуємо, щоб не утворювалися грудки. Додаємо попередньо розігріте молоко, доводимо до кипіння. Додаємо за смаком сіль і мускатний горіх. Знімаємо з вогню.

Копчення соусу:

Переливаємо соус в невелику ємність. У ємності більше об’ємом підпалюємо тріски для копчення і ставимо в неї ємність з соусом. Накриваємо велику ємність харчовою фольгою. Через 5 хвилин ваш соус буде мати копчений смак.

Приготування:

Загортаємо спаржу в злегка змочені водою норі і занурюємо в солону тепмуру. Смажимо до золотистої скоринки. Тунець обсмажуємо на сковорідці по 30 секунд з кожної сторони (за бажанням можна довше, але буде сухувато). Тонко нарізаємо.

Смачного!

Джерело: Instagram – pashaservetnyk

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