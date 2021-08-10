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Video: Премьера Мастер Шеф 11 сезон – смотрите с 28 августа на СТБ

Смотрите Мастер Шеф 11 сезон с 28 августа на СТБ. Узнайте, что ждет зрителей в новом сезоне и какие яркие участники в 11 сезоне сразятся за победу в Мастер Шеф
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Ждали новые кулинарные испытания, которые подготовила судейская тройка для аматоров? Не пропустите премьеру Мастер Шеф 11 сезон! 28 августа участники рискнут изменить не только профессию, но и жизнь, связав ее с кулинарией. Кому удастся воплотить грандиозные планы в реальность? Узнайте уже очень скоро – смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон с 28.08.2021 на СТБ!

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