Ждали новые кулинарные испытания, которые подготовила судейская тройка для аматоров? Не пропустите премьеру Мастер Шеф 11 сезон! 28 августа участники рискнут изменить не только профессию, но и жизнь, связав ее с кулинарией. Кому удастся воплотить грандиозные планы в реальность? Узнайте уже очень скоро – смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон с 28.08.2021 на СТБ!