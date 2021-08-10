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Чекали на нові кулінарні випробування, які підготувала суддівська трійка для аматорів? Не пропустіть прем’єру Мастер Шеф 11 сезон! 28 серпня учасники ризикнуть змінити не тільки професію, а й життя, пов’язавши його з кулінарією. Кому вдасться втілити грандіозні плани в реальність? Дізнайтеся вже дуже скоро – дивіться онлайн Мастер Шеф 11 сезон із 28.08.2021 на СТБ!