Чекали на нові кулінарні випробування, які підготувала суддівська трійка для аматорів? Не пропустіть прем’єру Мастер Шеф 11 сезон! 28 серпня учасники ризикнуть змінити не тільки професію, а й життя, пов’язавши його з кулінарією. Кому вдасться втілити грандіозні плани в реальність? Дізнайтеся вже дуже скоро – дивіться онлайн Мастер Шеф 11 сезон із 28.08.2021 на СТБ!