Совсем скоро состоится премьера Мастер Шеф 11 сезон – смотрите первый выпуск 28 августа на СТБ!

Бороться за звание лучшего кулинара-аматора придут участники различных профессий. Всех их объединяет одно: желание осуществить свою мечту, изменить основной вид деятельности и стать кулинаром. Но под силу ли это всем? Узнайте совсем скоро – смотрите онлайн первый выпуск Мастер Шеф 11 сезон 28.08.2021 на СТБ.