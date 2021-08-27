Смотрите также
Выпуск 12 |Часть 1 |21.08.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 12. Часть 1 от 21.08.2021...
Выпуск 12 |Часть 2 |21.08.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 12. Часть 2 от 21.08.2021...
Выпуск 12 |Часть 3 |21.08.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 12. Часть 3 от 21.08.2021...
Выпуск 11 |Часть 1 |14.08.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 11. Часть 1 от 14.08.2021...
Выпуск 11 |Часть 2 |14.08.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 11. Часть 2 от 14.08.2021...
Совсем скоро состоится премьера Мастер Шеф 11 сезон – смотрите первый выпуск 28 августа на СТБ!
Бороться за звание лучшего кулинара-аматора придут участники различных профессий. Всех их объединяет одно: желание осуществить свою мечту, изменить основной вид деятельности и стать кулинаром. Но под силу ли это всем? Узнайте совсем скоро – смотрите онлайн первый выпуск Мастер Шеф 11 сезон 28.08.2021 на СТБ.