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Video: Премьера Мастер Шеф 11 сезон: смотрите первый выпуск 28 августа на СТБ

Смотрите Мастер Шеф 11 сезон с 28 августа на СТБ. Узнайте, что ждет зрителей в новом сезоне и какие яркие участники в 11 сезоне сразятся за победу в Мастер Шеф
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  • Сезон 11
  • Премьера Мастер Шеф 11 сезон: смотрите первый выпуск 28 августа на СТБ
Промо | 27.08.2021 | Сезон 11

Совсем скоро состоится премьера Мастер Шеф 11 сезон – смотрите первый выпуск 28 августа на СТБ!

Бороться за звание лучшего кулинара-аматора придут участники различных профессий. Всех их объединяет одно: желание осуществить свою мечту, изменить основной вид деятельности и стать кулинаром. Но под силу ли это всем? Узнайте совсем скоро – смотрите онлайн первый выпуск Мастер Шеф 11 сезон 28.08.2021 на СТБ.

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