Зовсім скоро відбудеться прем’єра Мастер Шеф 11 сезон – дивіться перший випуск 28 серпня на СТБ!

Боротися за звання найкращого кулінара-аматора прийдуть учасники різних професій. Усіх їх об’єднує одне: бажання здійснити свою мрію, змінити основний вид діяльності та стати кулінаром. Але чи під силу це всім? Дізнайтеся зовсім скоро – дивіться онлайн перший випуск Мастер Шеф 11 сезон 28.08.2021 на СТБ.