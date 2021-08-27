Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Прем’єра Мастер Шеф 11 сезон: дивіться перший випуск 28 серпня на СТБ

Дивіться Мастер Шеф 11 сезон з 28 серпня на СТБ. Дізнайтесь, що чекає на глядачів у новому сезоні і які яскраві учасники у 11 сезоні поборяться за перемогу у Мастер Шеф
Дивіться також
Випуск 12 |Часть 1 |21.08.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 12. Частина 1 від 21.08.2021...
Випуск 12 |Часть 2 |21.08.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 12. Частина 2 від 21.08.2021...
Випуск 12 |Часть 3 |21.08.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 12. Частина 3 від 21.08.2021...
Выпуск 11 |Часть 1 |14.08.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 11. Частина 1 від 14.08.2021...
Выпуск 11 |Часть 2 |14.08.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 11. Частина 2 від 14.08.2021...
Выпуск 11 |Часть 3 |14.08.2021| CELEBRITY
Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 11. Частина 3 від 14.08.2021...
Промо | 27.08.2021 | Сезон 11

Зовсім скоро відбудеться прем’єра Мастер Шеф 11 сезон – дивіться перший випуск 28 серпня на СТБ!

Боротися за звання найкращого кулінара-аматора прийдуть учасники різних професій. Усіх їх об’єднує одне: бажання здійснити свою мрію, змінити основний вид діяльності та стати кулінаром. Але чи під силу це всім? Дізнайтеся зовсім скоро – дивіться онлайн перший випуск Мастер Шеф 11 сезон 28.08.2021 на СТБ.

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send