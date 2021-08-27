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Зовсім скоро відбудеться прем’єра Мастер Шеф 11 сезон – дивіться перший випуск 28 серпня на СТБ!
Боротися за звання найкращого кулінара-аматора прийдуть учасники різних професій. Усіх їх об’єднує одне: бажання здійснити свою мрію, змінити основний вид діяльності та стати кулінаром. Але чи під силу це всім? Дізнайтеся зовсім скоро – дивіться онлайн перший випуск Мастер Шеф 11 сезон 28.08.2021 на СТБ.