Премьера Мастер Шеф 11 сезон – смотрите с 28 августа на СТБ...

Потрясающая новость для ценителей кулинарного искусства – новый сезон реалити Мастер Шеф 11 сезон стартует 28 августа на СТБ! Уже совсем скоро вы познакомитесь с участниками, которые готовы изменить свою основную профессию ради желания соединить свою жизнь с любимым увлечением – кулинарией. Откроем секрет – за плитами вы увидите и давно знакомых вам персонажей, однако в совершенно другом амплуа. Кто они? И удивят ли своими кулинарными умениями? Узнайте уже этой осенью – смотрите онлайн новый сезон Мастер Шеф 11 сезон с 28 августа на СТБ.