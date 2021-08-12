Премьера Мастер Шеф 11 сезон – смотрите с 28 августа на СТБ...

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Video: Новый сезон МастерШеф 11 сезон стартует 28 августа на СТБ

Смотрите Мастер Шеф 11 сезон с 28 августа на СТБ. Узнайте, что ждет зрителей в новом сезоне и какие яркие участники в 11 сезоне сразятся за победу в Мастер Шеф
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Потрясающая новость для ценителей кулинарного искусства – новый сезон реалити Мастер Шеф 11 сезон стартует 28 августа на СТБ! Уже совсем скоро вы познакомитесь с участниками, которые готовы изменить свою основную профессию ради желания соединить свою жизнь с любимым увлечением – кулинарией. Откроем секрет – за плитами вы увидите и давно знакомых вам персонажей, однако в совершенно другом амплуа. Кто они? И удивят ли  своими кулинарными умениями? Узнайте уже этой осенью – смотрите онлайн новый сезон Мастер Шеф 11 сезон с 28 августа на СТБ.

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