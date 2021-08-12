Прем’єра Мастер Шеф 11 сезон – дивіться з 28 серпня на СТБ...

Приголомшлива новина для поціновувачів кулінарного мистецтва – новий сезон реаліті Мастер Шеф 11 сезон стартує 28 серпня на СТБ! Уже зовсім скоро ви познайомитеся з учасниками, які готові змінити свою основну професію заради бажання поєднати своє життя з улюбленим захопленням – кулінарією. Відкриємо секрет – за плитами ви побачите і давно знайомих вам персонажів, проте в зовсім іншому амплуа. Хто вони? І чи здивують своїми кулінарними вміннями? Дізнайтеся вже цієї осені – дивіться онлайн новий сезон Мастер Шеф 11 сезон із 28 серпня на СТБ.