Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск часть 2 от 13 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 16 | 13.12.2025 | Сезон 16

Как признаться Украине в любви на языке кулинарии? Обо всем расскажут участники шоу Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск во время второго испытания!

Когда кулинары зашли на кухню Мастер Шеф 2025, первое, что они увидели, была карта Украины. Гастрономическая карта была поделена на 24 области и Автономную Республику Крым, а каждый регион был отмечен отдельным продуктом. Судьи объяснили, что эти ингредиенты являются своеобразным областным продукт-брендом, ведь их больше всего экспортируют из этих областей. Владимир Ярославский рассказал, что пора почтить Украину и ее плодородную землю, именно поэтому повара будут готовить традиционные блюда ресторанного уровня. Какие три области и, соответственно, их продукты выберут аматоры для своего шедевра? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф.

