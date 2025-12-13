Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск частина 2 від 13 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Проєкти
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск частина 2 від 13 грудня 2025

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск частина 2 від 13.12.2025.
Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 16 частина 2 від 13.12.2025
Випуск 16 | 13.12.2025 | Сезон 16

Як зізнатися Україні в любові мовою кулінарії? Про все розкажуть учасники шоу Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск під час другого випробування!

Коли кулінари зайшли на кухню Мастер Шеф 2025, перше, що вони побачили, була мапа України. Гастрономічна мапа була поділена на 24 області і Автономну Республіку Крим, а кожен регіон був позначений окремим продуктом. Судді пояснили, що ці інгредієнти є своєрідним обласним продукт-брендом, адже їх найбільше експортують із цих областей. Володимир Ярославський розповів, що настав час віддати шану Україні і її родючій землі, саме тому кухарі готуватимуть традиційні страви ресторанного рівня. Які три області й відповідно їхні продукти виберуть аматори для свого шедевра? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф.

