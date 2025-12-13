Проекты
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск часть 1 от 13 декабря 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск часть 1 от 13.12.2025.
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 16 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 16 часть 1 от 13.12.2025
Выпуск 16 | 13.12.2025 | Сезон 16

Всего три шага должны сделать аматоры, чтобы получить кители, о которых они так мечтают! Кто же сойдет с дистанции в шаге от мечты? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск на сайте СТБ.

Звездные шефы рассказали участникам шоу Мастер Шеф, что они были послушными в этом году, поэтому их ждет множество сюрпризов. Самый главный – это игра в Тайного Санту, которая и определит первого владельца кителя и первого аутсайдера, рискующего попасть в битву черных. Сначала аматоры с помощью жеребьевки анонимно определят, кто для кого будет Тайным Сантой. Затем Тайные Санты будут по очереди собирать подарки – 12 ингредиентов для будущих блюд своих коллег по кухне Мастер Шеф 2025. Использует ли кто-нибудь этот шанс, чтобы насолить конкуренту? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск от 13.12.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск часть 2 от 13.12.2025

