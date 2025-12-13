Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск часть 1 от 13 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 16 | 13.12.2025 | Сезон 16

Всего три шага должны сделать аматоры, чтобы получить кители, о которых они так мечтают! Кто же сойдет с дистанции в шаге от мечты? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск на сайте СТБ.

Звездные шефы рассказали участникам шоу Мастер Шеф, что они были послушными в этом году, поэтому их ждет множество сюрпризов. Самый главный – это игра в Тайного Санту, которая и определит первого владельца кителя и первого аутсайдера, рискующего попасть в битву черных. Сначала аматоры с помощью жеребьевки анонимно определят, кто для кого будет Тайным Сантой. Затем Тайные Санты будут по очереди собирать подарки – 12 ингредиентов для будущих блюд своих коллег по кухне Мастер Шеф 2025. Использует ли кто-нибудь этот шанс, чтобы насолить конкуренту? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 выпуск.

