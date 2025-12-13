Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск частина 1 від 13 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 16 | 13.12.2025 | Сезон 16

Усього три кроки мають зробити аматори, щоб здобути кітелі, про які вони так мріють! Хто ж зійде з дистанції за крок до мрії? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск на сайті СТБ.

Зіркові шефи розповіли учасникам шоу Мастер Шеф, що вони були слухняними цього року, тож на них чекає безліч сюрпризів. Найголовніший – це гра в Таємного Санту, яка й визначить першого власника кітеля й першого аутсайдера, який ризикує потрапити в битву чорних. Спочатку аматори з допомогою жеребкування анонімно визначать, хто для кого буде Таємним Сантою. Потім Таємні Санти по черзі збиратимуть подарунки – 12 інгредієнтів для майбутніх страв своїх колег по кухні Мастер Шеф 2025. Чи використає хтось цей шанс, щоб насолити конкуренту? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 випуск.

