МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск частина 1 від 13 грудня 2025

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск частина 1 від 13.12.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 16 - ефір від 13 грудня 2025 на сайті СТБ
Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск частина 1 від 13 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф Сезон 16 Випуск 16 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 16 частина 1 від 13.12.2025
Випуск 16 | 13.12.2025 | Сезон 16

Усього три кроки мають зробити аматори, щоб здобути кітелі, про які вони так мріють! Хто ж зійде з дистанції за крок до мрії? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск на сайті СТБ.

Зіркові шефи розповіли учасникам шоу Мастер Шеф, що вони були слухняними цього року, тож на них чекає безліч сюрпризів. Найголовніший – це гра в Таємного Санту, яка й визначить першого власника кітеля й першого аутсайдера, який ризикує потрапити в битву чорних. Спочатку аматори з допомогою жеребкування анонімно визначать, хто для кого буде Таємним Сантою. Потім Таємні Санти по черзі збиратимуть подарунки – 12 інгредієнтів для майбутніх страв своїх колег по кухні Мастер Шеф 2025. Чи використає хтось цей шанс, щоб насолити конкуренту? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск від 13.12.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск частина 2 від 13.12.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

