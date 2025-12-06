Мастер Шеф 16 сезон 15 выпуск часть 3 от 06 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 15 | 06.12.2025 | Сезон 16

Самая спокойная битва черных Мастер Шеф начинается прямо сейчас! Кто сможет преодолеть стресс для приготовления ресторанного блюда? Все покажет проект Мастер Шеф 15 выпуск.

Эмоциональное напряжение и волнение часто мешают кулинарам сосредоточиться. Судьи давно заметили, что проблемы со стрессоустойчивостью становятся причинами многих кулинарных ошибок участников шоу Мастер Шеф 2025. Поэтому они решили поучить поваров успокаиваться и преодолевать стресс, ведь на профессиональной кухне без этого навыка просто не выжить. Как аматорам в этом поможет психотерапевт и участник проекта Мастер Шеф 14 сезон Владислав Захаров? И смогут ли аутсайдеры справиться с эмоциями, чтобы приготовить вкусные и качественные блюда? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 15 выпуск на сайте СТБ.

