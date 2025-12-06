Проєкти
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск частина 3 від 06 грудня 2025

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск частина 3 від 06.12.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 15 - ефір від 06 грудня 2025 на сайті СТБ
Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск частина 3 від 06 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 15 частина 1 від 06.12.2025

МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 15 частина 2 від 06.12.2025

МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 14 частина 1 від 29.11.2025

МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 14 частина 2 від 29.11.2025

МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 14 частина 3 від 29.11.2025

МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 13 частина 3 від 15.11.2025
МастерШеф Сезон 16 Випуск 15 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 15 частина 3 від 06.12.2025
Випуск 15 | 06.12.2025 | Сезон 16

Найспокійніша битва чорних Мастер Шеф починається просто зараз! Хто зможе подолати стрес заради приготування ресторанної страви? Усе покаже проєкт Мастер Шеф 15 випуск.

Емоційна напруга й хвилювання часто заважають кулінарам зосередитися. Судді давно помітили, що проблеми зі стресостійкістю стають причинами багатьох кулінарних помилок учасників шоу Мастер Шеф 2025. Саме тому вони вирішили повчити кухарів заспокоюватися й долати стрес, адже на професійній кухні без цієї навички просто не вижити. Як аматорам у цьому допоможе психотерапевт і учасник проєкту Мастер Шеф 14 сезон Владислав Захаров? І чи зможуть аутсайдери впоратися з емоціями, щоб приготувати смачні і якісні страви? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск від 06.12.2025

