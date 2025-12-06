Проекты
Холостяк
 Зважені та щасливі
 МастерШеф
 Супермама
 Смак дитинства
 Сериалы
 К.О.Д
 Сліпа
 ДНК. Свої
 Один за всіх
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 15 выпуск часть 2 от 06 декабря 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 15 выпуск часть 2 от 06.12.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 15 - эфир от 06 декабря 2025 на сайте СТБ
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 15 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 15 часть 2 от 06.12.2025
Выпуск 15 | 06.12.2025 | Сезон 16

Какой главный ингредиент для непревзойденного блюда? Конечно, любовь! И участники шоу Мастер Шеф 2025 докажут это, ведь на этот раз они будут готовить руками своих самых родных людей.

По доброй традиции проекта Мастер Шеф, в нескольких шагах от кителей участники встретятся со своими родными и друзьями, чтобы вместе приготовить что-нибудь вкусненькое. Владимир Ярославский объявил кулинарную тему этого конкурса: блюда с историями, которые больше расскажут о любви, дружбе и семейных отношениях. Чей-то друг решит поэкспериментировать с Биф Веллингтоном, муж одной из аматоров впервые при жизни испечет медовик, а кое-кто приготовит блюдо, которым точно можно покорить любого, – украинский борщ. Но сработает ли эта стратегия на судьях? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 15 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 15 выпуск от 06.12.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 15 выпуск часть 3 от 06.12.2025

