Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск частина 2 від 06 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 15 | 06.12.2025 | Сезон 16

Який головний інгредієнт для неперевершеної страви? Звісно ж, любов! І учасники шоу Мастер Шеф 2025 доведуть це, адже цього разу вони готуватимуть руками своїх найрідніших людей.

За доброю традицією проєкту Мастер Шеф, за кілька кроків до кітелів учасники зустрінуться зі своїми рідними та друзями, щоб разом приготувати щось смачненьке. Володимир Ярославський оголосив кулінарну тему цього конкурсу: страви з історіями, які більше розкажуть про кохання, дружбу й сімейні стосунки. Чийсь друг вирішить поекспериментувати з Біф Веллінгтоном, чоловік однієї з аматорок уперше за життя спече медівник, а дехто приготує страву, якою точно можна підкорити будь-кого, – український борщ. Але чи спрацює ця стратегія на суддях? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск.

