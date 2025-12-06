Проєкти
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск частина 2 від 06 грудня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск частина 2 від 06.12.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 15 - ефір від 06 грудня 2025 на сайті СТБ
Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 15 частина 2 від 06.12.2025
Випуск 15 | 06.12.2025 | Сезон 16

Який головний інгредієнт для неперевершеної страви? Звісно ж, любов! І учасники шоу Мастер Шеф 2025 доведуть це, адже цього разу вони готуватимуть руками своїх найрідніших людей.

За доброю традицією проєкту Мастер Шеф, за кілька кроків до кітелів учасники зустрінуться зі своїми рідними та друзями, щоб разом приготувати щось смачненьке. Володимир Ярославський оголосив кулінарну тему цього конкурсу: страви з історіями, які більше розкажуть про кохання, дружбу й сімейні стосунки. Чийсь друг вирішить поекспериментувати з Біф Веллінгтоном, чоловік однієї з аматорок уперше за життя спече медівник, а дехто приготує страву, якою точно можна підкорити будь-кого, – український борщ. Але чи спрацює ця стратегія на суддях? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск від 06.12.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск частина 3 від 06.12.2025

