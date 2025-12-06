Мастер Шеф 16 сезон 15 выпуск часть 1 от 06 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон 15 выпуск часть 1 от 06 декабря 2025

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 15 выпуск часть 1 от 06.12.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 15 - эфир от 06 декабря 2025
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 15 часть 2 от 06.12.2025

МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 15 часть 3 от 06.12.2025

МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 14 часть 1 от 29.11.2025

МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 14 часть 2 от 29.11.2025

МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 14 часть 3 от 29.11.2025

МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 13 часть 3 от 15.11.2025
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 15 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 15 часть 1 от 06.12.2025
Выпуск 15 | 06.12.2025 | Сезон 16

Новый выпуск проекта Мастер Шеф 16 сезон стартует с соревнования стратегий! Условия конкурса построены таким образом, чтобы проверить стратегическое мышление кулинаров. Чья стратегия приведет к победе? Не упустите самое интересное!

Судьи поделили участников шоу Мастер Шеф 2025 на две команды: красных и синих. В течение пяти раундов красные будут формировать тройки продуктов для готовки, а синие будут распределять эти наборы между собой и конкурентами. Конечно, у поваров есть возможность обмануть своих соперников, но не сыграет ли это с ними злую шутку? Какой команде придется готовить основное блюдо без белка? И почему голосование за распределение шеф-ножа и черных фартуков завершится спорами и слезами? Смотрите кулинарное шоу Мастер Шеф на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 15 выпуск от 06.12.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 15 выпуск часть 2 от 06.12.2025

