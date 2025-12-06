Мастер Шеф 16 сезон 15 выпуск часть 1 от 06 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 15 | 06.12.2025 | Сезон 16

Новый выпуск проекта Мастер Шеф 16 сезон стартует с соревнования стратегий! Условия конкурса построены таким образом, чтобы проверить стратегическое мышление кулинаров. Чья стратегия приведет к победе? Не упустите самое интересное!

Судьи поделили участников шоу Мастер Шеф 2025 на две команды: красных и синих. В течение пяти раундов красные будут формировать тройки продуктов для готовки, а синие будут распределять эти наборы между собой и конкурентами. Конечно, у поваров есть возможность обмануть своих соперников, но не сыграет ли это с ними злую шутку? Какой команде придется готовить основное блюдо без белка? И почему голосование за распределение шеф-ножа и черных фартуков завершится спорами и слезами? Смотрите кулинарное шоу Мастер Шеф на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 15 выпуск от 06.12.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 15 выпуск часть 2 от 06.12.2025