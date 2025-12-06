Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск частина 1 від 06 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Проєкти
МастерШеф Сезон 16 Випуск 15 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 15 частина 1 від 06.12.2025
Випуск 15 | 06.12.2025 | Сезон 16

Новий випуск проєкту Мастер Шеф 16 сезон стартує зі змагання стратегій! Умови конкурсу побудовані таким чином, щоб перевірити стратегічне мислення кулінарів. Чия стратегія приведе до перемоги? Не пропустіть найцікавіше!

Судді поділили учасників шоу Мастер Шеф 2025 на дві команди: червоних і синіх. Упродовж п’яти раундів червоні формуватимуть трійки продуктів для готування, а сині розподілятимуть ці набори між собою і конкурентами. Звісно ж, у кухарів є можливість обдурити своїх суперників, але чи не зіграє це з ними злий жарт? Якій команді доведеться готувати основну страву без білка? І чому голосування за розподілення шеф-ножа й чорних фартухів завершиться суперечками та сльозами? Дивіться кулінарне шоу Мастер Шеф на сайті СТБ.

