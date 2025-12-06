Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск частина 1 від 06 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 15 | 06.12.2025 | Сезон 16

Новий випуск проєкту Мастер Шеф 16 сезон стартує зі змагання стратегій! Умови конкурсу побудовані таким чином, щоб перевірити стратегічне мислення кулінарів. Чия стратегія приведе до перемоги? Не пропустіть найцікавіше!

Судді поділили учасників шоу Мастер Шеф 2025 на дві команди: червоних і синіх. Упродовж п’яти раундів червоні формуватимуть трійки продуктів для готування, а сині розподілятимуть ці набори між собою і конкурентами. Звісно ж, у кухарів є можливість обдурити своїх суперників, але чи не зіграє це з ними злий жарт? Якій команді доведеться готувати основну страву без білка? І чому голосування за розподілення шеф-ножа й чорних фартухів завершиться суперечками та сльозами? Дивіться кулінарне шоу Мастер Шеф на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск від 06.12.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск частина 2 від 06.12.2025