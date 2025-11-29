Мастер Шеф 16 сезон 14 выпуск часть 3 от 29 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 14 | 29.11.2025 | Сезон 16

Такой битвы черных еще не было! Как трем кулинарам удастся подняться на балкон до завершения испытания?

Владимир Ярославский объявил кулинарную тему битвы черных – закуски. Во время каждого раунда аутсайдеры будут иметь три усложнения: продукт, время и тип обработки. Сначала участники Мастер Шеф должны вкусно приготовить осьминога, а автор лучшей закуски сможет сразу подняться на балкон. Также победитель раунда по своему усмотрению распределит усложнения между оставшимися внизу поварами. Кто использует эту возможность, чтобы насолить своим соперникам? А кому удастся выкрутиться и удивить судей потрясающими блюдами? Смотрите шоу Мастер Шеф 16 сезон 14 выпуск.

