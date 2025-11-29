Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск частина 3 від 29 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 14 | 29.11.2025 | Сезон 16

Такої битви чорних ще не було! Як трьом кулінарам вдасться піднятися на балкон ще до завершення випробування? Дивіться онлайн шоу Мастер Шеф на сайті СТБ.

Володимир Ярославський оголосив кулінарну тему битви чорних – закуски. Під час кожного раунду аутсайдери матимуть три ускладнення: продукт, час і тип обробки. Спочатку учасники Мастер Шеф повинні смачно приготувати восьминога, а автор найкращої закуски зможе відразу піднятися на балкон. Також переможець раунду на власний розсуд розподілятиме ускладнення між кухарями, які залишилися внизу. Хто використає цю можливість, щоб насолити своїм суперникам? А кому вдасться викрутитися й здивувати суддів приголомшливими стравами? Дивіться шоу Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск.

