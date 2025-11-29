Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск частина 3 від 29 листопада 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск частина 3 від 29.11.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 14 - ефір від 29 листопада 2025 на сайті СТБ
Дивіться також
Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск частина 3 від 29 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 14 частина 1 від 29.11.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск частина 3 від 29 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 14 частина 2 від 29.11.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск частина 3 від 29 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 13 частина 3 від 15.11.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск частина 3 від 29 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 13 частина 2 від 15.11.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск частина 3 від 29 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 13 частина 1 від 15.11.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск частина 3 від 29 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 12 частина 2 від 08.11.2025
МастерШеф Сезон 16 Випуск 14 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 14 частина 3 від 29.11.2025
Випуск 14 | 29.11.2025 | Сезон 16

Такої битви чорних ще не було! Як трьом кулінарам вдасться піднятися на балкон ще до завершення випробування? Дивіться онлайн шоу Мастер Шеф на сайті СТБ.

Володимир Ярославський оголосив кулінарну тему битви чорних – закуски. Під час кожного раунду аутсайдери матимуть три ускладнення: продукт, час і тип обробки. Спочатку учасники Мастер Шеф повинні смачно приготувати восьминога, а автор найкращої закуски зможе відразу піднятися на балкон. Також переможець раунду на власний розсуд розподілятиме ускладнення між кухарями, які залишилися внизу. Хто використає цю можливість, щоб насолити своїм суперникам? А кому вдасться викрутитися й здивувати суддів приголомшливими стравами? Дивіться шоу Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск від 29.11.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати