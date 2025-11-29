Мастер Шеф 16 сезон 14 выпуск часть 2 от 29 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 14 | 29.11.2025 | Сезон 16

Дегустация вслепую и создание рейтинга поваров по оценкам самих участников! Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 2025.

В начале командного испытания участники составили рейтинг самых сильных аматоров, указывая тех, кого они считают своими конкурентами в проекте Мастер Шеф. Трио поваров с высокими баллами стали лидерами трех команд, но готовить они не будут. В течение трех раундов команды будут создавать разнообразные завтраки, пока их капитаны ждут в тайной комнате. После приготовления капитаны-судьи будут дегустировать блюда, не зная, кто их приготовил. Какой команде удастся получить самые высокие баллы и от капитанов, и от судей? И какие подсказки повара будут тайно оставлять в блюдах? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 14 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 14 выпуск от 29.11.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 14 выпуск часть 3 от 29.11.2025