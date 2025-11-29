Проєкти
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск частина 2 від 29 листопада 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск частина 2 від 29.11.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 14 - ефір від 29 листопада 2025 на сайті СТБ
Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск частина 2 від 29 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф Сезон 16 Випуск 14 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 14 частина 2 від 29.11.2025
Випуск 14 | 29.11.2025 | Сезон 16

Дегустація наосліп і створення рейтингу кухарів за оцінками самих учасників! Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 2025.

На початку командного випробування учасники склали рейтинг найсильніших аматорів, вказуючи тих, кого вони вважають своїми конкурентами у проєкті Мастер Шеф. Тріо кухарів із найвищими балами стали лідерами трьох команд, проте готувати вони не будуть. Упродовж трьох раундів команди створюватимуть різноманітні сніданки, поки їхні капітани чекають у таємній кімнаті. Після приготування капітани-судді дегустуватимуть страви, не знаючи, хто їх приготував. Якій команді вдасться отримати найвищі бали і від капітанів, і від суддів? І які підказки кухарі потай залишатимуть у стравах? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск від 29.11.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск частина 3 від 29.11.2025

