Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск частина 2 від 29 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 14 | 29.11.2025 | Сезон 16

Дегустація наосліп і створення рейтингу кухарів за оцінками самих учасників! Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 2025.

На початку командного випробування учасники склали рейтинг найсильніших аматорів, вказуючи тих, кого вони вважають своїми конкурентами у проєкті Мастер Шеф. Тріо кухарів із найвищими балами стали лідерами трьох команд, проте готувати вони не будуть. Упродовж трьох раундів команди створюватимуть різноманітні сніданки, поки їхні капітани чекають у таємній кімнаті. Після приготування капітани-судді дегустуватимуть страви, не знаючи, хто їх приготував. Якій команді вдасться отримати найвищі бали і від капітанів, і від суддів? І які підказки кухарі потай залишатимуть у стравах? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск.

