Желе «Клубника»: рецепт от Елизаветы Глинской
17.06.2022
Желе «Клубника» с шампанским и грейпфрутом звучит очень празднично, а готовится совсем просто. Победительница и экс-судья «МастерШеф» Елизавета Глинская поделилась пошаговой инструкцией. Рецепт найдете в материале.
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Ингредиенты:
Для клубничного желе:
- Клубничное пюре — 200 г
- Клубника — 200 г
- Сахар — 30 г
- Желатин — 8 г
- Вода — 40 мл
- Лимонный фреш — 20 мл
Для желе с шампанским:
- Шампанское — 240 мл
- Грейпфрутовый фреш – 100 мл
- Цедра 1/2 грейпфрута
- Сахар — 100 г (количество сахара корректируйте, зависит от сладости шампанского)
- Желатин — 8 г
- Вода — 40 мл
Для декора:
- Взбитые сливки (жирность не менее 30%)
- Клубника
- Мята
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Приготовление:
- Нарезать часть клубники небольшими кубиками, а часть ягод измельчить блендером до состояния пюре. И в одном, и в другом случае клубника может быть замороженной.
- В сотейник отправить клубничное пюре, клубнику-кубики, лимонный фреш (он поможет сохранить цвет клубнике) и сахар, довести до кипения. Снять с огня.
- Соединить горячее пюре с замоченным и набухшим желатином.
- Пропорция желатина и воды – 1:5. Желатин всегда замачивать в воде комнатной температуры. Оставить желатин на 10–15 минут, чтобы он набух.
- Разлить клубничное желе по бокалам или формам. Убрать в холодильник на несколько часов, до застывания.
- На огонь поставить сотейник с грейпфрутовым фрешем, цедрой и сахаром, довести до кипения. Процедить от цедры.
- Грейпфрут дает приятную горчинку и прекрасно сочетается с розовым шампанским. Можно взять апельсин или мандарин.
- Добавить замоченный и набухший желатин, можно добавить шампанское.
- Вылить шампанское поверх застывшего клубничного желе. Убрать в холодильник на несколько часов.
- Готовое желе украсить взбитыми сливками и свежей клубникой.
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