Желе «Клубника» с шампанским и грейпфрутом звучит очень празднично, а готовится совсем просто. Победительница и экс-судья «МастерШеф» Елизавета Глинская поделилась пошаговой инструкцией. Рецепт найдете в материале.

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Ингредиенты:

Для клубничного желе:

Клубничное пюре — 200 г

Клубника — 200 г

Сахар — 30 г

Желатин — 8 г

Вода — 40 мл

Лимонный фреш — 20 мл

Для желе с шампанским:

Шампанское — 240 мл

Грейпфрутовый фреш – 100 мл

Цедра 1/2 грейпфрута

Сахар — 100 г (количество сахара корректируйте, зависит от сладости шампанского)

Желатин — 8 г

Вода — 40 мл

Для декора:

Взбитые сливки (жирность не менее 30%)

Клубника

Мята

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Приготовление:

Нарезать часть клубники небольшими кубиками, а часть ягод измельчить блендером до состояния пюре. И в одном, и в другом случае клубника может быть замороженной. В сотейник отправить клубничное пюре, клубнику-кубики, лимонный фреш (он поможет сохранить цвет клубнике) и сахар, довести до кипения. Снять с огня. Соединить горячее пюре с замоченным и набухшим желатином. Пропорция желатин а и воды – 1:5. Желатин всегда замачивать в воде комнатной температуры. Оставить желатин на 10 – 15 минут, чтобы он набух. Разлить клубничное желе по бокалам или формам. Убрать в холодильник на несколько часов, до застывания. На огонь поставить сотейник с грейпфрутовым фрешем, цедрой и сахаром, довести до кипения. Процедить от цедры. Грейпфрут дает приятную горчинку и прекрасно сочетается с розовым шампанским. Можно взять апельсин или мандарин. Добавить замоченный и набухший желатин, можно добавить шампанское. Вылить шампанское поверх застывшего клубничного желе. Убрать в холодильник на несколько часов. Готовое желе украсить взбитыми сливками и свежей клубникой.

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