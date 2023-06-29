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МастерШеф

Фаршированные перцы «Под вино»: рецепт от Ольги Мартыновской

29.06.2023

Фаршированные перцы — это классическое блюдо болгарской, молдавской, румынской,  азербайджанской, грузинской, а также украинской кухни. На своем YouTube канале судья «МастерШеф. Профессионалы»-4 Ольга Мартыновская поделилась своими секретами приготовления этого блюда. Пошаговый рецепт фаршированных перцев  «Под вино» – читайте в материале. 

Фаршированные перцы под вино: пошаговый рецепт от Ольги Мартыновской

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Ингредиенты:

  • перцы сорта капи разного цвета – 3 шт. 
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • тимьян 

Приготовление перцов: 

  1. Перцы помыть, уложить на противень.
  2. Полить оливковым маслом, посыпать тимьяном и запечь в духовке 10–12 минут при температуре 180 градусов. 
  3. Остудить перчики и снять кожицу.
  4. Семечки достать ложкой, сохраняя целостность овощей.

Ингредиенты для первого варианта начинки: 

  • сливочный сыр – 2 ст. л. 
  • тунец в масле – 2 ст. л. 
  • лимонный сок – 1 ч. л.
  • соль – 1 щепотка
  • орегано или кинза

Ингредиенты для второго варианта начинки: 

  • фета – 2 ст. л.
  • смесь специй: вяленые томаты, чеснок, перец чёрный, соль
  • листики свежего тимьяна 

Ингредиенты для третьего варианта начинки: 

  • хумус (лучше домашний) густой
  • оливковое масло
  • зира
  • шалфей свежий
  • лимонный сок

Приготовление:

  1. Ингредиенты первого и второго варианта начинки перемешать до однородной массы. Предварительно фету  размять вилкой. 
  2. Ингредиенты для третего варианта начинки перемешать между собой ложкой. 
  3. С помощью двух ложек аккуратно начинить перцы.
  4. Посыпать их ароматными травами и добавить пару капель оливкового масла. 
  5. Вчерашний хлеб нарезать ломтиками, смазать оливковым маслом и натереть чесноком. 
  6. Приготовить гренки на сковороде гриль.

Приятного аппетита!

Источник: YouTube – Оля Куховарит

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