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Как приготовить стейк: советы Владимира Ярославского

10.03.2021

Как приготовить стейк? Этот вопрос всегда будет актуальным для любителей ароматного и сочного мяса. Для того, чтобы приготовить действительно вкусный стейк, важно знать, какое мясо необходимо выбрать, температуру и технологию прожарки. Советы от судьи «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимира Ярославского, как правильно приготовить стейк, читайте в материале.

как приготовить стейк советы

Для того, чтобы полакомиться вкусным и сочным стейком, важно знать некоторые секреты выбора мяса и непосредственно приготовления. Своими наблюдениями и советами поделился судья самого кулинарного проекта страны «МастерШеф. Профессионалы» Владимир Ярославский.

Как приготовить стейк: секреты от шеф-повара

  • Правильный стейк должен быть нарезан толщиной 2.53.5 см.
  • Мясо необходимо достать из холодильника минимум за час до жарки.

Идеальная прожарка это ваш вкус, но я, в зависимости от части мяса, рекомендую Medium или Medium rare.

  • Жарим дома на обычной сковороде, на хорошо разогретом масле, с каждой стороны по 2 раза, до румяной корочки.

Солить и перчить стейк нужно уже на второй жарке, иначе мясо будет выделять много сока.

  • Откладываем в теплое место, например, на деревянную доску с фольгой, на 1015 минут.
  • Затем разогреваем сковороду, кладем мясо, ароматные травы, чеснок и сливочное масло, солим, перчим и доводим еще раз до румяной красивой ароматной корочки, обильно и не жалея солим и перчим.

Правильный стейк не «течет» на тарелке!

Температура прожарки стейка: личные наблюдения Владимира Ярославского

как приготовить стейк советы

Прожарка это температура внутри стейка:

  1. Rare (сырой) 3941 °С
  2. Medium rare 4247 °С
  3. Medium 4853 °С
  4. Medium well 57 °С
  5. Well done 65 °С
  6. Very well done 75 °С

Последние 2 не рекомендую совсем лучше уже тушеное мясо есть.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram yaroslavskyi_vova

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