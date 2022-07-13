Як приготувати стейк: поради Володимира Ярославського

Як приготувати стейк? Це питання завжди буде актуальним для любителів ароматного і соковитого м’яса. Для того, щоб приготувати дійсно смачний стейк, важливо знати, яке м’ясо вибрати, температуру і технологію прожарювання. Поради від судді «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимира Ярославського, як правильно приготувати стейк, читайте в матеріалі.

Для того, щоб поласувати смачним і соковитим стейком, важливо знати деякі секрети вибору м’яса і безпосередньо приготування. Своїми спостереженнями та порадами поділився суддя найкулінарнішого проєкту країни «МастерШеф. Професіонали» Володимир Ярославський.

Як приготувати стейк: секрети від шеф-кухаря

Правильний стейк повинен бути нарізаний товщиною 2.5 – 3.5 см.

М’ясо необхідно дістати з холодильника мінімум за годину до смаження.

Ідеальна прожарка – це ваш смак, але я, залежно від частини м’яса, рекомендую Medium або Medium rare.

Смажимо вдома на звичайній сковороді, на добре розігрітій олії, з кожної сторони по 2 рази, до рум’яної скоринки.

Солити і перчити стейк потрібно вже на другому смаженні, інакше м’ясо буде виділяти багато соку.

Відкладаємо в тепле місце, наприклад, на дерев’яну дошку з фольгою, на 10 – 15 хвилин.

Потім розігріваємо сковороду, кладемо м’ясо, ароматні трави, часник і вершкове масло, солимо, перчимо і доводимо ще раз до рум’яної красивої та ароматної скоринки, рясно і не шкодуючи солимо і перчимо.

Правильний стейк не «тече» на тарілці!

Температура прожарювання стейка: особисті спостереження Володимира Ярославського

Прожарка – це температура всередині стейка:

Rare (сире) – 39 – 41 °С Medium rare – 42 – 47 °С Medium – 48 – 53 °С Medium well – 57 °С Well done – 65 °С Very well done – 75 °С

Останні 2 не рекомендую зовсім – краще вже тушковане м’ясо їсти.

Смачного!

Джерело: Instagram yaroslavskyi_vova

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