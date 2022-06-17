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Желе «Полуниця»: рецепт від Єлизавети Глінської

17.06.2022

Желе «Полуниця» з шампанським і грейпфрутом звучить дуже святково, а готується зовсім просто. Переможниця та екс-суддя «МастерШеф» Єлизавета Глінська поділилася покроковою інструкцією. Рецепт знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

Для полуничного желе:

  • Полуничне пюре — 200 г
  • Полуниця — 200 г
  • Цукор — 30 г
  • Желатин — 8 г
  • Вода — 40 мл
  • Лимонний фреш — 20 мл

Для желе з шампанським:

  • Шампанське — 240 мл
  • Грейпфрутовий фреш — 100 мл
  • Цедра 1/2 грейпфрута
  • Цукор — 100 г (кількість цукру коригуйте, залежить від солодкості шампанського)
  • Желатин — 8 г
  • Вода — 40 мл

Для декору:

  • Збиті вершки (жирність не менше 30%)
  • Полуниця
  • М’ята

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Приготування:

  1. Нарізати частину полуниці невеликими кубиками, а частину ягід подрібнити блендером до стану пюре. І в одному, і в іншому випадку полуниця може бути замороженою.
  2. У сотейник відправити полуничне пюре, полуницю-кубики, лимонний фреш (він допоможе зберегти колір полуниці) і цукор, довести до кипіння. Зняти з вогню.
  3. З’єднати гаряче пюре з замоченим і набряклим желатином.
  4. Пропорція желатину і води  1:5. Желатин завжди замочувати у воді кімнатної температури. Залишити желатин на 1015 хвилин, щоб він набряк.
  5. Розлити полуничне желе у келихи або форми. Прибрати в холодильник на кілька годин, до застигання.
  6. На вогонь поставити сотейник з грейпфрутовим фрешем, цедрою і цукром, довести до кипіння. Процідити від цедри.
  7. Грейпфрут дає приємну гірчинку і прекрасно поєднується з рожевим шампанським. Можна взяти апельсин або мандарин.
  8. Додати замочений і набряклий желатин, можна додати шампанське.
  9. Вилити шампанське поверх застиглого полуничного желе. Прибрати в холодильник на кілька годин.
  10. Готове желе прикрасити збитими вершками і свіжою полуницею.

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