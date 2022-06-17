Желе «Полуниця» з шампанським і грейпфрутом звучить дуже святково, а готується зовсім просто. Переможниця та екс-суддя «МастерШеф» Єлизавета Глінська поділилася покроковою інструкцією. Рецепт знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

Для полуничного желе:

Полуничне пюре — 200 г

Полуниця — 200 г

Цукор — 30 г

Желатин — 8 г

Вода — 40 мл

Лимонний фреш — 20 мл

Для желе з шампанським:

Шампанське — 240 мл

Грейпфрутовий фреш — 100 мл

Цедра 1/2 грейпфрута

Цукор — 100 г (кількість цукру коригуйте, залежить від солодкості шампанського)

Желатин — 8 г

Вода — 40 мл

Для декору:

Збиті вершки (жирність не менше 30%)

Полуниця

М’ята

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Приготування:

Нарізати частину полуниці невеликими кубиками, а частину ягід подрібнити блендером до стану пюре. І в одному, і в іншому випадку полуниця може бути замороженою. У сотейник відправити полуничне пюре, полуницю-кубики, лимонний фреш (він допоможе зберегти колір полуниці) і цукор, довести до кипіння. Зняти з вогню. З’єднати гаряче пюре з замоченим і набряклим желатином. Пропорція желатину і води – 1:5. Желатин завжди замочувати у воді кімнатної температури. Залишити желатин на 10 – 15 хвилин, щоб він набряк. Розлити полуничне желе у келихи або форми. Прибрати в холодильник на кілька годин, до застигання. На вогонь поставити сотейник з грейпфрутовим фрешем, цедрою і цукром, довести до кипіння. Процідити від цедри. Грейпфрут дає приємну гірчинку і прекрасно поєднується з рожевим шампанським. Можна взяти апельсин або мандарин. Додати замочений і набряклий желатин, можна додати шампанське. Вилити шампанське поверх застиглого полуничного желе. Прибрати в холодильник на кілька годин. Готове желе прикрасити збитими вершками і свіжою полуницею.

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