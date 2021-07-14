Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Полуничний тірамісу з фісташками і ваніллю: рецепт від Катерини Великої

14.07.2021

Досі думаєте, що щось смачненьке до чаю занадто калорійне? Тоді ми розвіємо ваші страхи! Фіналістка «МастерШеф»-5 Катерина Велика поділилася рецептом смачного полуничного тірамісу з фісташками і ваніллю. Нагадуємо, що полуниця має 33 калорії в 100 грамах. Тому не бійтеся набрати вагу, а насолоджуйтеся смачним десертом. Докладний рецепт в матеріалі.

Більше на тему: Полуничний торт: рецепт від Володимира Троцького

полуничне тірамісу

Інгредієнти:

  • маскарпоне (можна замінити вершковим сиром) – 500 г
  • цукрова пудра – 150 г
  • яйця – 7 шт.
  • полуниця – 700 г
  • печиво савоярді – 500 г
  • фісташки очищені несолоні (можна замінити вашими улюбленими горішками) – 100 г
  • ваніль – 1 стручок

Більше на тему: Полуничний джем: рецепт приготування на зиму

Приготування:

  1. Відокремлюємо жовтки від білків.
  2. Збиваємо жовтки зі 100 г цукру.
  3. Додаємо маскарпоне і збиваємо до однорідності на низькій швидкості.
  4. Окремо збиваємо білки з дрібкою солі до піків.
  5. Занурювальним блендером пюруємо полуницю з цукровою пудрою і ваніллю (ви можете зробити один великий торт або приготувати десерт порційно).
  6. Спочатку викладаємо шар крему, потім шар печива і шар полуничного пюре. Завершуємо горішками, попередньо подрібненими в кавомолці.
  7. Повторюємо шари 2–3 рази.
  8. Прикрашаємо м’ятою.

Читайте нас також в Viber та Telegram  СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send