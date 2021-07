Досі думаєте, що щось смачненьке до чаю занадто калорійне? Тоді ми розвіємо ваші страхи! Фіналістка «МастерШеф»-5 Катерина Велика поділилася рецептом смачного полуничного тірамісу з фісташками і ваніллю. Нагадуємо, що полуниця має 33 калорії в 100 грамах. Тому не бійтеся набрати вагу, а насолоджуйтеся смачним десертом. Докладний рецепт в матеріалі.

Більше на тему: Полуничний торт: рецепт від Володимира Троцького

Інгредієнти:

Більше на тему: Полуничний джем: рецепт приготування на зиму

Приготування:

Читайте нас також в Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.