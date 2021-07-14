Клубничный тирамису с фисташками и ванилью: рецепт от Екатерины Великой
14.07.2021
До сих пор думаете, что что-то вкусненькое к чаю сверхкалорийное? Тогда мы развеем ваши страхи! Финалистка «МастерШеф»-5 Екатерина Великая поделилась рецептом вкусного клубничного тирамису с фисташками и ванилью. Напоминаем, что в клубнике всего 33 калории в 100 граммах. Так что не бойтесь поправиться, а наслаждайтесь вкусным десертом. Подробный рецепт в материале.
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Ингредиенты:
- маскарпоне (можно заменить сливочным сыром) – 500 г
- сахарная пудра – 150 г
- яйца – 7 шт.
- клубника – 700 г
- печенье савоярди – 500 г
- фисташки очищенные несоленые (можно заменить вашими любимыми орешками) – 100 г
- ваниль – 1 стручок
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Приготовление:
- Отделяем желтки от белков.
- Взбиваем желтки со 100 г сахара.
- Добавляем маскарпоне и взбиваем до однородности на низкой скорости.
- Отдельно взбиваем белки с щепоткой соли до пиков.
- Погружным блендером пюрируем клубнику с сахарной пудрой и ванилью (вы можете сделать один большой торт или приготовить десерт порционно).
- Сначала выкладываем слой крема, затем слой печенья и слой клубничного пюре. Завершаем орешками, предварительно измельченными в кофемолке.
- Повторяем слои 2–3 раза.
- Украшаем мятой.
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