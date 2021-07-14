До сих пор думаете, что что-то вкусненькое к чаю сверхкалорийное? Тогда мы развеем ваши страхи! Финалистка «МастерШеф»-5 Екатерина Великая поделилась рецептом вкусного клубничного тирамису с фисташками и ванилью. Напоминаем, что в клубнике всего 33 калории в 100 граммах. Так что не бойтесь поправиться, а наслаждайтесь вкусным десертом. Подробный рецепт в материале.

Больше по теме: Клубничный торт: рецепт от Владимира Троцкого

Ингредиенты:

маскарпоне (можно заменить сливочным сыром) – 500 г

сахарная пудра – 150 г

яйца – 7 шт.

клубника – 700 г

печенье савоярди – 500 г

фисташки очищенные несоленые (можно заменить вашими любимыми орешками) – 100 г

ваниль – 1 стручок

Больше по теме: Клубничный джем: рецепт приготовления на зиму

Приготовление:

Отделяем желтки от белков. Взбиваем желтки со 100 г сахара. Добавляем маскарпоне и взбиваем до однородности на низкой скорости. Отдельно взбиваем белки с щепоткой соли до пиков. Погружным блендером пюрируем клубнику с сахарной пудрой и ванилью (вы можете сделать один большой торт или приготовить десерт порционно). Сначала выкладываем слой крема, затем слой печенья и слой клубничного пюре. Завершаем орешками, предварительно измельченными в кофемолке. Повторяем слои 2–3 раза. Украшаем мятой.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ