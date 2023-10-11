Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Сериалы
Сериалы
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Юрик
Юрик
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Аджика: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

11.10.2023

Аджика це гостра приправа у вигляді пастоподібної маси. Своїм рецептом поділився переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський. Покроковий рецепт аджики читайте в матеріалі.

Аджика

Інгредієнти:

  • помідори 2 кг
  • перець болгарський червоний 0,6 кг
  • свіжий гіркий червоний перець 3 шт.
  • яблуко 2 шт.
  • імбир сухий 2 ч. л.
  • цукор 3 ст. л.
  • оцет 20 мл
  • часник 150 г
  • сік лимона 1 шт.
  • базилік свіжий 70 г
  • хрін готовий 2 ст. л.
  • оливкова олія ​​50 мл
  • сіль, перець чорний за смаком

Більше на тему: Огірки з кетчупом: рецепт на зиму

Приготування:

  1. Чистимо овочі, перекручуємо на м’ясорубці.
  2. Додаємо сухі спеції, хрін, сік лимона, оцет і оливкову олію. Солимо і перчимо.
  3. Ставимо на повільний вогонь і доводимо до кипіння. Випаровуємо близько 3040 хв.

Можна вживати аджику у сирому вигляді: настояти близько 2 годин і додати дрібно рублений базилік.

Переглянути цей допис в Instagram

Більше на тему: Кабачкова ікра на зиму: рецепт приготування

Читайте нас також у Viber і Telegram  СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Аджика: покроковий рецепт
МастерШеф

«МастерШеф»-12: чи можливо ввести в оману монополістів 7 випуску?

 Аджика: покроковий рецепт
МастерШеф

«МастерШеф»-12: гра 7 випуску, в якій учасники стануть справжніми акулами бізнесу

 Аджика: покроковий рецепт
МастерШеф

Неймовірні сінабони: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

 Аджика: покроковий рецепт
МастерШеф

«МастерШеф»-12: подкаст, естафета та змова проти одного учасника в 6 випуску

 Аджика: покроковий рецепт
МастерШеф

«МастерШеф»-12: перші протистояння суперників, які зірвуть всі маски в 6 випуску

 Аджика: покроковий рецепт
МастерШеф

Шарлотка «Антонівський міст»: рецепт від Євгена Клопотенка
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати