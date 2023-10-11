Аджика: пошаговый рецепт

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МастерШеф

Аджика: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

11.10.2023

Аджика — это острая приправа в виде пастообразной массы. Своим рецептом поделился победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский. Пошаговый рецепт аджики читайте в материале.

Аджика

Ингредиенты:

  • помидоры 2 кг
  • перец болгарский красный 0,6 кг
  • свежий горький красный перец 3 шт.
  • яблоко2 шт.
  • имбирь сухой 2 ч. л.
  • сахар 3 ст. л.
  • уксус 20 мл
  • чеснок 150 г
  • сок лимона 1 шт.
  • базилик свежий 70 г
  • хрен готовый 2 ст. л.
  • оливковое масло 50 мл
  • соль, перец черный по вкусу

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Приготовление:

  1. Чистим овощи, перекручиваем на мясорубке.
  2. Добавляем сухие специи, хрен, сок лимона, уксус и оливковое масло. Солим и перчим.
  3. Ставим на медленный огонь и доводим до кипения. Выпариваем около 3040 мин.

Можно употреблять аджику в сыром виде: настоять около 2 часов и добавить мелко рубленый базилик.

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