Арахісова паста з фініками: покроковий рецепт

Арахісова паста з фініками: рецепт від Лізи Глінської
Арахісова паста – дуже смачна і досить популярна страва. Вона ідеально підійде як для сніданку, так і для перекусу. Своїм рецептом поділилася Ліза Глінська. Покроковий рецепт арахісової пасти з фініками читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- обсмажений арахіс – 300 г
- фініки – 100 г
- сіль – ⅓ ч. л.
- кокосове масло – 30–40 мл (можна використовувати соняшникову рафіновану)
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Приготування:
- Обсмажте в розігрітій до 170 градусів духовці арахіс протягом 12–15 хвилин.
- Очистіть фініки від шкірки і кісточки.
- З’єднайте в чаші подрібнювача фініки, арахіс, сіль і пробийте до стану пасти.
А тут можують виникнути труднощі. У виробничих масштабах за допомогою потужних машин зробити це можна за дві секунди, а ось вдома – ні. Арахіс, швидше, перетвориться на «мокрий пісок», але не на пасту. Потужності домашніх машин може не вистачати.
- Для того, щоб наблизитися до консистенції пасти, я додаю від 30–40 мл (10% від маси) рослинної олії. Це може бути і кокосова, і соняшникова (рафінована) олія.
- Будьте уважні, в процесі збивання робіть невеликі перерви, щоб не зіпсувати техніку, яка може перегріватися від старанної роботи.
Смачного!
Джерело: Instagram – lizaglinskaya
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