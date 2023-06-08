Арахісова паста з фініками: покроковий рецепт

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Арахісова паста з фініками: рецепт від Лізи Глінської

08.06.2023

Арахісова паста дуже смачна і досить популярна страва. Вона ідеально підійде як для сніданку, так і для перекусу. Своїм рецептом поділилася Ліза Глінська. Покроковий рецепт арахісової пасти з фініками читайте в матеріалі.

Арахісова паста з фініками

Інгредієнти:

  • обсмажений арахіс 300 г
  • фініки 100 г
  • сіль ⅓ ч. л.
  • кокосове масло 3040 мл (можна використовувати соняшникову рафіновану)

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Приготування:

  1. Обсмажте в розігрітій до 170 градусів духовці арахіс протягом 1215 хвилин.
  2. Очистіть фініки від шкірки і кісточки.
  3. З’єднайте в чаші подрібнювача фініки, арахіс, сіль і пробийте до стану пасти.

А тут можують виникнути труднощі. У виробничих масштабах за допомогою потужних машин зробити це можна за дві секунди, а ось вдома – ні. Арахіс, швидше, перетвориться на «мокрий пісок», але не на пасту. Потужності домашніх машин може не вистачати.

  1. Для того, щоб наблизитися до консистенції пасти, я додаю від 3040 мл (10% від маси) рослинної олії. Це може бути і кокосова, і соняшникова (рафінована) олія.
  2. Будьте уважні, в процесі збивання робіть невеликі перерви, щоб не зіпсувати техніку, яка може перегріватися від старанної роботи.

Смачного!

Джерело: Instagram lizaglinskaya

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