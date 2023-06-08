Арахісова паста з фініками: покроковий рецепт

Арахісова паста з фініками: рецепт від Лізи Глінської

Арахісова паста – дуже смачна і досить популярна страва. Вона ідеально підійде як для сніданку, так і для перекусу. Своїм рецептом поділилася Ліза Глінська. Покроковий рецепт арахісової пасти з фініками читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

обсмажений арахіс – 300 г

фініки – 100 г

сіль – ⅓ ч. л.

кокосове масло – 30 – 40 мл (можна використовувати соняшникову рафіновану)

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Приготування:

Обсмажте в розігрітій до 170 градусів духовці арахіс протягом 12 – 15 хвилин. Очистіть фініки від шкірки і кісточки. З’єднайте в чаші подрібнювача фініки, арахіс, сіль і пробийте до стану пасти.

А тут можують виникнути труднощі. У виробничих масштабах за допомогою потужних машин зробити це можна за дві секунди, а ось вдома – ні. Арахіс, швидше, перетвориться на «мокрий пісок», але не на пасту. Потужності домашніх машин може не вистачати.

Для того, щоб наблизитися до консистенції пасти, я додаю від 30 – 40 мл (10% від маси) рослинної олії. Це може бути і кокосова, і соняшникова (рафінована) олія. Будьте уважні, в процесі збивання робіть невеликі перерви, щоб не зіпсувати техніку, яка може перегріватися від старанної роботи.

Смачного!

Джерело: Instagram – lizaglinskaya

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