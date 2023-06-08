Арахисовая паста с финиками: пошаговый рецепт

Арахисовая паста с финиками: рецепт от Лизы Глинской

Арахисовая паста – очень вкусное и довольно популярное блюдо. Оно идеально подойдет как для завтрака, так и для перекуса. Своим рецептом поделилась Лиза Глинская. Пошаговый рецепт арахисовой пасты с финиками читайте в материале.

Ингредиенты:

обжаренный арахис – 300 г

финики – 100 г

соль – ⅓ ч. л.

кокосовое масло – 30–40 мл ( можно использовать подсолнечное рафинированное)

Больше по теме: Вареники с вишней: рецепт от Лизы Глинской

Приготовление:

Обжарьте в разогретой до 170 градусов духовке арахис на протяжении 12 – 15 минут. Очистите финики от кожицы и косточки. Соедините в чаше измельчителя финики, арахис, соль и пробейте до состояния пасты.

А здесь может возникнуть трудность. В производственных масштабах с помощью мощных машин сделать это можно в два счета, а вот дома – нет. Арахис, скорее, превратится в «мокрый песок», но не в пасту. Мощности домашних машин может не хватать.

Для того, чтобы приблизиться к консистенции пасты, я добавляю от 30 – 40 мл (10% от массы) растительного масла. Это может быть и кокосовое, и подсолнечное (рафинированное) масло. Будьте внимательны, в процессе взбивания делайте небольшие перерывы, чтобы не испортить технику, которая может перегреваться от усердной работы.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – lizaglinskaya

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ