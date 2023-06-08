Арахисовая паста с финиками: пошаговый рецепт

Арахисовая паста с финиками: рецепт от Лизы Глинской
Арахисовая паста – очень вкусное и довольно популярное блюдо. Оно идеально подойдет как для завтрака, так и для перекуса. Своим рецептом поделилась Лиза Глинская. Пошаговый рецепт арахисовой пасты с финиками читайте в материале.
Ингредиенты:
- обжаренный арахис – 300 г
- финики – 100 г
- соль – ⅓ ч. л.
- кокосовое масло – 30–40 мл (можно использовать подсолнечное рафинированное)
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Приготовление:
- Обжарьте в разогретой до 170 градусов духовке арахис на протяжении 12–15 минут.
- Очистите финики от кожицы и косточки.
- Соедините в чаше измельчителя финики, арахис, соль и пробейте до состояния пасты.
А здесь может возникнуть трудность. В производственных масштабах с помощью мощных машин сделать это можно в два счета, а вот дома – нет. Арахис, скорее, превратится в «мокрый песок», но не в пасту. Мощности домашних машин может не хватать.
- Для того, чтобы приблизиться к консистенции пасты, я добавляю от 30–40 мл (10% от массы) растительного масла. Это может быть и кокосовое, и подсолнечное (рафинированное) масло.
- Будьте внимательны, в процессе взбивания делайте небольшие перерывы, чтобы не испортить технику, которая может перегреваться от усердной работы.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – lizaglinskaya
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