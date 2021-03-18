Меренга с клубникой: рецепт от Владимира Ярославского

Как приготовить меренгу с клубникой? Идея этого десерта пришла к судье «МастерШеф. Профессионалы» Владимиру Ярославскому из итальянской кухни. Хотя он признается, что подобные ягодно-меренговые сочетания мы можем встретить во многих кухнях мира – знаменитая «Анна Павлова» или «Этон месс». Пошаговый рецепт меренги с клубникой читайте в материале.

Ингредиенты:

клубника – 500 г

маскарпоне – 100 г

крем англез – 200 г

меренга с шоколадом – 200 г

Ингредиенты для крема англез:

молоко – 100 г

сливки – 80 г

желток – 3 шт.

Приготовление:

Смешать желтки и сахар, молоко и сливки вместе. Довести почти до кипения и влить в сливочную смесь тонкой струйкой. На водяной бане всю смесь довести до 85 градусов, или на глаз, чтобы смесь стала, как крем – оставалась на лопатке однородной. Отставить, остудить.

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Ингредиенты для меренги:

белок – 100 г

сахар – 180 г

черный шоколад – 25 г

Приготовление:

Взбить белки до легкой пены. Понемногу добавлять сахар, продолжая взбивать. Когда сахар полностью растворится, влить растопленный чёрный шоколад, но не вымешивать его до конца, а, сделав легкую «мраморность», выложить смесь на пергамент. Сушить при температуре 90 градусов ночь. Руками крошим меренгу на небольшие кусочки. Добавляем маскарпоне небольшими кусочками и англез. Хорошо все перемешиваем. Раскладываем на 4 креманки, а сверху обильно и щедро насыпаем подготовленную и нарезанную клубнику.

Приятного аппетита!

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