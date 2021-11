1 листопада о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону легендарної костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов». Глядачі побачать, який поворот доленосних подій чекає на їхніх улюблених героїв: Катерину Вербицьку, Петра і Ларису Червінських, коваля Назара та Орисю, Наталі і Миколу Дорошенків.

Чи живий Жадан? Чи повернулася Лідія Шефер? Чи вгамував свій гнів Петро Червінський? Чи разом Ніколя та Олена? Чи вільні Назар та Орися? Окрім улюблених персонажів з’являться і нові, не менш цікаві та душевні. Серед них ― крамар Карпо Мальований, якого зіграв талановитий український актор Віктор Жданов.

Карпо — харизматичний київський крамар. Дорослий, мудрий, працьовитий і чесний чоловік, за плечима в якого нелегка доля. Своєю працею і потом він створив ту невелику справу, яку любить і плекає. Йому довіряють, а він намагається бути чесним, передовсім сам із собою.

Роль Карпа непроста. Проте він сподобається глядачеві з перших секунд. Це історія про віру та мудрість. Доля зводить власника крамниці з куховаркою Павлиною. Вона — милосердна, справедлива, але зневірена в коханні. Відчути себе дружиною так і не встигла, адже 25 років чекала коханого з війська. Так і не дочекалася… А потім закрила свою душу і серце назавжди. Чи зможе Карпо переконати її в тому, що справжні почуття непідвладні часу та віку?

Прем’єра серіалу «Кріпосна. Жадана любов» запланована на понеділок, 1 листопада. Дивіться 1 та 2 серії «Кріпосна»-3 о 20:15 на телеканалі СТБ.

