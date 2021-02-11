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Анна Сагайдачна вирушила з чоловіком на Буковель

11.02.2021

Зірка костюмованої драми «Кріпосна» Анна Сагайдачна вирушила зі своїм чоловіком в українські гори. Зараз сімейна пара відпочиває на Буковелі, звідки ділиться знімками і враженнями від засніжених схилів.  Більше — дивіться в матеріалі.

«Улюблені гори, улюблена зима, улюблена країна і Коханий поруч», — пише Анна в себе на сторінці в Instagram.

Більше на тему: Закадрове життя на майданчику 3 сезону серіалу «Кріпосна» показала Ольга Сумська

Пара катається на лижах в яскравому спорядженні. Сама Сагайдачна зазначає, що якщо хтось захоче їх таки знайти на схилах Буковелю, то орієнтир треба тримати на «дві найяскравіші плями».

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