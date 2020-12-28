Телеканал СТБ і FILM.UA Group активно працюють над зйомками третього сезону масштабної костюмованої драми «Кріпосна». У продовженні популярного серіалу роль Каті Вербицької виконає висхідна зірка кіно Соня Прісс.

Улюблена героїня багатомільйонної армії шанувальників серіалу Катя Вербицька в перших двох сезонах пережила чимало випробувань: смерть коханого, поховання живцем, знущання жорстокої панночки і навіть ув’язнення в борделі. У продовженні «Кріпосної» вона постане перед глядачами іншою Катею, зміцнілою, більш упевненою в собі і ще сильнішою духом.

«У нас було надзвичайно складне завдання ― знайти актрису на роль героїні, яку всі вже знають і люблять. Коли ми тільки починали зйомки першого сезону “Кріпосної”, це була історія простої дівчини, на яку чекало багато випробувань і перешкод. Продовження “Кріпосної” ― це історія нової Каті, яка багато чого пережила, і все це залишило помітні рубці. Перед нами тепер інша героїня, і їх не можна порівнювати», ― зазначає шоуранерка серіалу Тала Пристаєцька.

На роль головної героїні команда проєкту переглянула близько 400 акторок із кількох країн. У підсумку Катю Вербицьку зіграє висхідна кінозірка Соня Прісс, якій пророкують велике майбутнє.

«Кастинг тривав довго, адже нам важливо було знайти ту, яка зуміє втілити неймовірну витонченість і дівочу тендітність укупі з загартованим характером. Ми шукали скрізь, де могли, у початковий список потрапило 400 імен. Потім ми звузили коло до 150. І коли ми побачили проби Соні, з перших хвилин зрозуміли: “Ось вона, наша нова Катя!”. У ній чітко видно характер. Це саме та Катя, яка пройшла довгий і складний шлях», ― коментує Тала Пристаєцька.

25-річна Соня Прісс уже активно задіяна у зйомках третього сезону і трохи відкрила таємницю, що чекає на Катю Вербицьку.

«Катя вже не та юна беззахисна дівчина, якою була раніше. Вона точно знає ціну свободи. Знає, з чим готова миритися, а з чим буде самовіддано боротися, ризикуючи всім ― щастям, своїм життям. Я не можу відповісти прямо, чи живий Жадан, проте запевняю вас, що Катя кохатиме і буде коханою», ― інтригує актриса.

У новому сезоні «Кріпосної» також знімаються: Станіслав Боклан, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачна, Марк Дробот, Фатіма Горбенко, Тарас Цимбалюк, Олеся Жураківська, Віктор Жданов, Максим Радугін, Сергій Стрельников, Федір Лавров, Аліна Коваленко, Наталія Васько, Слава Красовська та ін.

Довгоочікувана прем’єра в ефірі СТБ відбудеться у 2021 році.

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Нагадаємо, після грандіозного успіху в ефірі СТБ «Кріпосна» продовжує завойовувати міжнародний ринок. У липні 2019 року серіал з приголомшливим успіхом пройшов на польському телеканалі TVP1. Польські глядачі обговорювали проєкт нарівні з «Грою престолів» і тепер чекають продовження. Далі серіал побачили в Литві, Казахстані, Росії та Білорусі. Права на показ продано в Японію (A.K Company), Чехію (Prima TV), Угорщину, Словаччину, Болгарію (BNT), Латвію, Естонію, Грузію, на території Латинської Америки і в Балканські країни. Влітку 2020 року серіал був проданий в Іспанію і став першою українською багатосерійною драмою, яку придбав іспанський телеканал, прем’єра відбулася на каналі Divinity. А глядачі територій Північної Америки тепер можуть дивитися «Кріпосну» на VOD-сервісі Amazon Prime.

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