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Кріпосна. Жадана любов – смотрите с 1 ноября на СТБ

29.09.2021

Не пропустите продолжение легендарной костюмированной драмы – смотрите Кріпосна. Жадана любов 3 сезон скоро на СТБ!

История нелегкой жизни Екатерины Вербицкой продолжается. После свадьбы с Андреем Жаданом жизнь героини разделилась на «до» и «после»: прямо у алтаря на мужчину напал неизвестный «призрак» в черном, который пытался убить героя. Выжил ли Андрей Жадан после нападения? Как изменилась жизнь Екатерины Вербицкой? И кто вернулся с местью? Смотрите Кріпосна. Жадана любов 3 сезон скоро на СТБ.

Video: Кріпосна. Жадана любов – смотрите с 1 ноября на СТБ


Вышел новый трейлер третьего сезона костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов. Не пропустите новый сезон сериала Кріпосна. Жадана любов уже этой осенью на СТБ

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