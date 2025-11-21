Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025 частина 2 дивитись онлайн

Випуск 6 | 21.11.2025 | Сезон 14

Тарас, Іра й Оксана вирушили на спільне побачення, щоб разом покататися на мотоциклах. Чи зможуть усі троє гарно провести час разом? Дивіться онлайн проєкт СТБ Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025.

Також Тарас Цимбалюк запросив на індивідуальне побачення Настю, якій пообіцяв зробити світлину на тлі водоспаду. Під час минулої розмови Анастасія зізналася Холостякові, що вона дуже легка на підйом. Саме тому Тарас запропонував їй побачення-авантюру. Як спільний час разом допоможе Тарасу й Насті відпустити тягарі минулого й почуття, які заважають їм рухатися далі? Дивіться романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 6 випуск 3 частина від 21.11.2025