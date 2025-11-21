Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025 частина 3 дивитись онлайн

Випуск 6 | 21.11.2025 | Сезон 14

Церемонія троянд стане днем істини, коли героїні нарешті будуть відвертими одна з одною. Якою ж буде правда: солодкою чи гіркою? Дивіться проєкт СТБ Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025.

Перед початком Церемонії дівчата отримали важливе завдання. Вони мають написати на сукнях одна одної свою думку про кожну з героїнь проєкту Холостяк. Хтось писатиме добрі слова, а інші ділитимуться сумнівами чи підозрами. Як героїні відреагують на написи? І чи погодяться з тим, якими їх бачать з боку? Дивіться романтичний проєкт Холостяк 14 сезон.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025