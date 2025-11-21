Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Холостяк
Дивіться також
Холостяк 14 сезон 6 випуск дивитись онлайн від 21.11.2025
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 6 частина 1 від 21.11.2025

 Холостяк 14 сезон 6 випуск дивитись онлайн від 21.11.2025
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 6 частина 2 від 21.11.2025

 Холостяк 14 сезон 6 випуск дивитись онлайн від 21.11.2025
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 6 частина 3 від 21.11.2025
Холостяк Випуск 6 Холостяк сезон 14 випуск 6 від 21.11.2025
Випуск 6 | 21.11.2025 | Сезон 14

Тиждень побачень і щирості починається просто зараз! Дивіться проєкт СТБ Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025 на сайті СТБ.

Цього тижня в Тараса Цимбалюка й героїнь проєкту Холостяк буде чудова можливість відпустити всі страхи, жалі й тягарі минулого, які не дають їм рухатися далі. У 6 випуску Холостяк 14 сезон ви побачите романтичні індивідуальні побачення, екстремальне побачення втрьох і Церемонію троянд, яка стане вечором відкриттів. Хто відсвяткує свій День народження разом із Холостяком? Які страхи долатимуть героїні під час зустрічі в Жіночому колі? І завдяки чому дівчата нарешті скажуть, що насправді думають одна про одну? Дивіться романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати