Холостяк 14 сезон 6 випуск дивитись онлайн від 21.11.2025

Випуск 6 | 21.11.2025 | Сезон 14

Тиждень побачень і щирості починається просто зараз! Дивіться проєкт СТБ Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025 на сайті СТБ.

Цього тижня в Тараса Цимбалюка й героїнь проєкту Холостяк буде чудова можливість відпустити всі страхи, жалі й тягарі минулого, які не дають їм рухатися далі. У 6 випуску Холостяк 14 сезон ви побачите романтичні індивідуальні побачення, екстремальне побачення втрьох і Церемонію троянд, яка стане вечором відкриттів. Хто відсвяткує свій День народження разом із Холостяком? Які страхи долатимуть героїні під час зустрічі в Жіночому колі? І завдяки чому дівчата нарешті скажуть, що насправді думають одна про одну? Дивіться романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025