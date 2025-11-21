Холостяк 14 сезон 6 випуск дивитись онлайн від 21.11.2025

Тиждень побачень і щирості починається просто зараз! Дивіться проєкт СТБ Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025 на сайті СТБ.
Цього тижня в Тараса Цимбалюка й героїнь проєкту Холостяк буде чудова можливість відпустити всі страхи, жалі й тягарі минулого, які не дають їм рухатися далі. У 6 випуску Холостяк 14 сезон ви побачите романтичні індивідуальні побачення, екстремальне побачення втрьох і Церемонію троянд, яка стане вечором відкриттів. Хто відсвяткує свій День народження разом із Холостяком? Які страхи долатимуть героїні під час зустрічі в Жіночому колі? І завдяки чому дівчата нарешті скажуть, що насправді думають одна про одну? Дивіться романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025.
