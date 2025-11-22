Холостяк 14 сезон 6 випуск: як пройшов тиждень

Перший поцілунок на проєкті та відверті зізнання: як пройшов 6 випуск «Холостяк-14»

Шостий випуск романтичного реаліті «Холостяк-14» на СТБ став справжнім емоційним вибухом. Після кількох днів у наметовому містечку серед карпатських гір дівчата нарешті переїхали до готелю. Нові умови, чисте повітря та очікування на побачення лише підсилювали інтригу. На героїв чекали глибокі розмови, сміливі випробування, несподівані одкровення, екстрим та перший поцілунок сезону. Як пройшов 6 випуск «Холостяк-14» від 21 листопада – читайте в матеріалі STB.UA.

Як пройшов 6 випуск «Холостяка-14» від 21 листопада

Тиждень розпочався з приємної зустрічі дівчат з ведучим проєкту Григорієм Решетником. Гриша пригостив дівчат коктейлями, до кожного з яких була прикріплена маленька картка з передбаченням. Після цього ведучий передав запрошення від Тараса.

«Надін, не хочу загубити тебе ще раз», — написав Холостяк.

Тарас зізнався, що минулого тижня бачив, що Надін сумує і хотів підтримати її. Крім того, дівчина трішки прихворіла під час життя в наметах, тож індивідуальне побачення стало чудовою нагодою побути разом і зрозуміти її стан.

Побачення Тараса та Надін проходило в атмосферній гончарній майстерні. Холостяк запропонував зліпити скульптуру з глини — символ свободи, який, за його словами, уособлює характер Надін.

Разом вони створювали пісочний годинник – втілення ідеї, що «час – найцінніше, що ми маємо».

Під час ліплення у Надін раптово погіршилось самопочуття, і Тарас уважно подбав про неї, запропонувавши вийти подихати свіжим повітрям. Коли дівчині стало краще, вони продовжили роботу та щиро говорили про родину, тактильність, минулі стосунки та особисті кордони.

Пізніше на пару чекала вечеря в ресторані. Вони складали асоціації до слів, ділилися спогадами та цінностями.

А далі Холостяк вирішив продовжити купальські традиції. Тарас заховав на тілі листок папороті, а Надін мала його знайти. За віруванням, дівчина, яка знайде листок, скоро вийде заміж. І Надін знайшла.

Побачення завершилось ніжним і взаємним — першим поцілунком сезону.

Поки Надін була з Тарасом, Григорій завітав до дівчат із грою «Чесність». Кожна тягнула картку з непростими запитаннями про себе, інших героїнь і Тараса. Ця гра стала точкою відвертості: хтось висловив сумніви, хтось — почуття, а хтось нарешті зміг сказати те, що давно носив у собі.

Після гри дівчата отримали нове запрошення:

«Іра, хочу розділити твоє свято з тобою», – написав Тарас в записці.

Саме в цей день у дівчини був День народження. Побачення Ірини почалось зі святкової зустрічі в ресторані, де неочікувано з’явився Григорій з таємничою скринькою. Щоб відкрити її, Тарасу та Ірі потрібно було пройти три завдання — мініквест на довіру та взаєморозуміння.

Щоб отримати першу цифру коду, вони мали дати 5 однакових відповідей на запитання про важливе: цінності, погляди, звички. П’ять збігів — і перша цифра коду у них.

Щоб отримати наступну цифру, пара мала скласти пазл. Проте умова: один із партнерів мав бути із пов’язкою на очах, а інший міг бачити та підказувати. За 15 хвилин вони чудово впоралася та отримала другу цифру.

А щоб отримати третю цифру, Тарас та Ірина відправились на роуп-джампінг. Григорій пообіцяв віддати останню цифру коду лише за умови, що і Тарас, І Ірина зістрибнуть зі спеціальної платформи над річкою.

Першим стрибнув Тарас. Ірина довго вагалася, але зібралася — і зробила це.

Отримавши третю цифру, пара відкрила скриньку: всередині була мапа маршруту до романтичної вечері лише для них двох.

Тарас привітав Ірину з Днем народження, подарував їй торт та красивий букет квітів. Вони багато розмовляли, ділилися спогадами, історіями з життя, власними переживаннями та почуттями.

Завершилось побачення теплим та щирим поцілунком.

Поки тривало побачення Ірини та Тараса, дівчата знайшли у вітальні величезну коробку з двома шоломами та запискою:

«Ірочка та Оксана, готові до пригод без гальм?»

Тарас запросив дівчат на ендуро — поїздки мотоциклами по багнюці, камінню та лісових стежках.

Після інструктажу вони втрьох вирушили в екстремальну подорож, де на них чекала гра від Григорія. На маршруті були п’ять «чек-поїнтів» — риси, важливі в стосунках: чесність, романтичність, гнучкість, підтримка та відповідальність. Кожен мав обрати лише три.

Тарас обрав собі чесність, відповідальність, підтримку. Оксана – підтримку, гнучкість, чесність, а Іра обрала чесність, відповідальність та підтримку.

Після екстремальної подорожі Тарас, Іра та Оксана повечеряла серед карпатських гір, багато розмовляли та ділилися сокровенним.

Жіночий клуб: емоції, глибинні процеси та цвяхостояння

А поки Тарас був з дівчатами, інші героїні вирушили на сесію «Жіночого клубу» з майстринею духовної роботи та трансформації Юлією Ткачук.

Дівчата працювали з метафоричними картами, відкриваючи приховані страхи та переживання. Завершилась сесія цвяхостоянням — практикою, яка допомогла вивільнити негативні емоції та внутрішні блоки.

Після трансформаційної роботи на героїнь чекало нове запрошення на побачення:

«Настя, зробимо фоточку на водоспаді?», – написав Тарас.

Шлях Тараса та Насті до водоспаду перетворився на справжню подорож «до себе».

Спершу вони зупинилися біля річки, де знайшли папірці та маркери — і кожен написав те, що хоче залишити в минулому. З цих папірців вони склали маленькі човники та відпустили їх течією, ніби віддаючи воді зайві думки й емоції.

Далі, піднявшись на полонину, пара помітила ще один конверт із завданням: прокричати три образи та страхи. Але в ході розмови, і Тарас, і Настя, зізналися, що не мають конкретних образ чи страхів, тому вирішили інтерпретувати завдання в позитив та прокричали «Я люблю життя». Потім бігали схилами, сміялися, падали в траву й дозволяли собі бути щирими та безтурботними.

Наступне завдання чекало Тараса та Настю в саду, де на дереві висіли дзеркала, і кожне відображення ставало нагадуванням про власну правду. Настя й Тарас говорили вголос те, що їм заважає бути щасливими, а потім розбивали дзеркала — символічно відпускаючи те, що давно віджило.

А фіналом їхнього шляху став водоспад: пара скупалася в прохолодній воді, зробила ті самі «фоточки» та завершила вечір тихим романтичним пікніком із розмовами про роботу, сім’ю та те, що для них справді важливо у стосунках.

А як пройшла Церемонія троянд та хто покинув «Холостяк-14» у 6 випуску від 21.11.2025 – читайте в нашому матеріалі.

